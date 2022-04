Rusia a atacat cibernetic România! General SRI: „Am crescut nivelul de alertă și de monitorizare”

In articol:

România este atacată cibernetic de Rusia. În aceste momente se desfășoară un război hibrid, care are loc pe teritoriul Ucrainei, dar vizează și țările membre NATO. Din această ecuație nu lipsește nici România.

O mulțime de informaticieni sunt însărcinați cu misiunea de a proteja companii de stat și 61 de ministere.

Putem vorbi despre companii precum Hidroelectrica, Transgaz, Transelectrica sau Nuclearelectrica.

În cadrul unui interviu, Generalul Anton Rog, șeful Centrului Național Cyberint SRI, a declarat că, încă de când a început conflictul în Ucraina, Rusia și-a făcut simțită prezența cibernetic și în ministerele din România.

„ În perioada de începere a conflictului din Ucraina și pe perioada desfășurării lui am descoperit că încă un actor cibernetic statal din agresorul zonei estice și a Ucrainei încearcă să își facă prezența în ministere din Guvernul României. Mă refer la Rusia.

Ce se întâmplă, spre exemplu, dacă se oprește energia electrică 3 zile în București? Benzinăriile nu mai pot funcționa, se blochează fluxurile de aprovizionare, într-o zi și jumătate ar scădea peste tot temperaturile în casă ”,

a declarat generalul Anton Rog – șeful Centrului Național Cyberint SRI, potrivit Stirileprotv.ro.

Atac cibernetic

„România este și a fost atacată constant”

De asemenea, generalul SRI a declarat că România a cunsocut ziua în care va avea loc atacul, așa că a luat toate măsurile necesare pentru a stopa atacul cibernetic venit din partea de est a lumii, adică din partea Rusiei.

„ Pe zona de spionaj cibernetic, România este și a fost atacată constant. Cel puțin, Serviciul Român de Informații a știut ziua în care începe conflictul, pe baza propriilor evaluări și pe baza datelor primite de la parteneri, sigur n-a știut ora și minutul.

Ce am făcut, cu mai mult timp înainte, am început să lucrăm în registru de permanentă 24/7, am crescut nivelul de alertă și de monitorizare ”,

a mai declarat generalul SRI.