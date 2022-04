Rusia trimite delfini în război! Ce au surprins imaginile din satelit, în Marea Neagră

In articol:

Institutului Naval al SUA a observat, în urma unei analizei ample a imaginilor din satelit, că Rusia a adus la baza navală din Marea Neagră delfini antrenați, cu scopul de a detecta atacurile subacvatice. Potrivit The Guardian, forțele de la Kremlin au mutat în portul din Sevastopol două țarcuri pentru mamifere, încă de la sfârșitul

lunii februarie, când Ucraina a fost invadată.

Folosirea delfinilor ca tactică de război nu este deloc o noutate pentru Rusia și Ucraina, dar nici pentru alte state ale lumii. Moscova antrenează de ani buni delfini în scopuri militare, pentru a detecta mai ușor atacurile subacvatice, vasele inamice sau pentru a livra echipamente scafandrilor. Programul "Sevastopol", care datează din perioada sovietică, a început să fie reactulizat de marina ucraineană în anul 2012. Doi ani mai târziu mamiferele, care au capacitate de ecolocație, au ajuns, însă, în posesia rușilor, odată cu anexarea Crimeei.

Ultimele informații, dezvăluite de Institutului Naval al SUA, arată că pe imaginile surprinse din satelit se pot observa două țarcuri pentru delfini, pe care Rusia le-a amplasat în portul din Sevastopol la sfârșitul lunii februarie, în aceeași perioadă în care a invadat Ucraina.

Evidence #Russian Navy trained dolphins deployed to entrance of Sevastopol Harbor during #Ukraine war.