Rux și Opulență dă cărțile pe față! A fost sau nu stilistul Sorinei de la "Bravo, ai stil": "Eu nu am văzut o problemă din asta" | EXCLUSIV

In articol:

Rux și Opulență a vorbit deschis despre situația Sorinei de la "Bravo, ai stil".

După ce a venit în mai multe rânduri cu hainele divei și îmbrăcată exact ca ea, Sorina a fost acuzată că are stilist și că ar avea o colaborare cu vedeta.

Ruxi a fost câștigătoare sezonului 7 de "Bravo, ai stil". Vedeta a participat în sezonul Celebrities și a ajuns până în marea finală, obținând cele mai multe voturi din partea publicului, dar și cele mai bune calificative de la jurați.

Viața frumoasei brunete s-a schimbat după participarea la emisiune și așa a reușit să își redescopere una dintre cele mai mari pasiuni pe care le avea încă din copilărie și cu siguranță singurul lucru la care chiar ea spune că se pricepe de minune.

În sezonul 8, Soria a împrumutat mai multe piese vestimentare de la Ruxi, iar în jurul ei s-au creat numeroase controverse, după ce a venit îmbrăcată în platou exact ca vedeta pe Instagram.

Rux și Opulență dă cărțile pe față cu privire la Sorina

Jurații au suspectat-o pe Sorina că ar fi apelat la ajutorul lui Ruxi în calitate de stilist, iar ea i-ar fi făcut mai multe dintre ținute.

Invitată la "Bravo, ai stil" Backstage, Rux și Opulența a vorbit deschis despre situația Sorinei și despre ajutorul pe care ea i l-a oferit tinerei. Ruxi a mărturisit la WOWnews că nu a fost stilistul Sorinei, ci doar și-a dorit să-i ofere niște piese ca un ajutor așa cum și ea a primit, la rândul său, în timpul concursului.

Citește și: Emily Burghelea și soțul ei, urmăriți de ghinion. Cu ce probleme se confruntă cei doi, după vacanța cu peripeții din Maldive: „N-avem de niciunele”

"Nu am fost stilistul Sorinei, am fost doar un ajutor. Fix asta i-am spus și ei, cum m-au ajutat pe mine altele te ajut și eu pe tine. Cumva dau înapoi. Clar greșeala asta a fost, că erau hainele mele. Eu nu am văzut o problemă în asta, când am văzut scandalul acela am zis: da și ce dacă?!

În sezonul în care am fost eu, atâtea au fost îmbrăcate cu poze unu la unu, de la designeri sau de pe Instagram și le arătau și ziceau: dar ești îmbrăcată identic! Nimeni nu a zis nimic. Eu am rămas șocată", a explicat Rux și Opulență, la WOWnews.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Gestul făcut de un turc când a ajuns la granița României. Ce le-a spus apoi polițiștilor- stirileprotv.ro

Rux și Opulența [Sursa foto: Captură YouTube]

Sorina ar fi putut ajunge în marea finală?!

Rux și Opulență este de părere că Sorina ar fi avut toate calitățile necesare să ajungă în marea finală, dacă s-ar fi ținut de treabă și s-ar fi concentrat pe ceea ce are ea de făcut în concurs.

Citește și: Aza si Diana îi vor lăsa muți de umire pe jurații de la “Bravo, ai stil!” în ediția din această seară Maurice Munteanu: “Ești cu 10 clase peste Adele. Ești superbă!"

"Dacă se ținea de treabă da. Eu m-am supărat puțin pe ea când mi-a zis că a renunțat. Când am văzut-o că vrea să plece. I-am zis să-și revină că nu e nimic ușor în viață.

Și eu plângeam în fiecare zi că vreau să plec, dar nu despre asta este vorba. Ideea e să lupți, du-te! Ele sunt mici, din nou zic asta, e mult mai greu când ești mai mică să îți asumi responsabilități atât de dure și grele. Este o luptă în emisiunea asta, nu este doar: hei hei am venit să vă arăt o ținută", a mai precizat Rux și Opulență, în exclusivitate la WOWnews.

Sorina, fosta concurentă "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Instagram]

Cum s-a schimbat viața lui Rux și Opulența la "Bravo, ai stil"

Ruxi a fost câștigătoarea sezonului 7, iar competiția a ajutat-o enorm să redescopere ceea ce îi place și mai ales să realizeze că acesta este cel mai bun lucru pe care l-ar putea face cu viața ei. Deși a fost extrem de greu în timpul competiției, Ruxi recunoaște că nu s-a lăsat nici măcar o clipă.

Citeste si: „Beniamin este noul meu iubit. M-a cucerit la spital. Omul ăsta venea la spital, îmi aducea flori, mâncare.” Dana Roba se află într-o nouă relație, la aproape două luni de la tragicul eveniment- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Noi detalii în cazul criminalei de la Mangalia. Ce spun specialiștii despre Loredana, fata care și-a ucis cu sânge rece prietena- stirilekanald.ro

Citeste si: Rona Hartner trece prin momente cumplite în lupta cu cancerul. Actrița a rămas fără bani pentru tratament- radioimpuls.ro

Citește și: Doi părinți din Cluj s-au stins din viață, chiar sub ochii copiilor lor! Alina și Roland și-au dat ultima suflare pe o autostradă din Grecia, după un accident în care a fost implicată întreaga familie

Vedeta a dezvăluit în repetate rânduri că moda a pasionat-o de mică și că indiferent de ora din zi sau din noapte când cineva i-ar cere să compună o ținută cu o serie de piese, ea ar știi foarte bine ce și cum să facă.

"În competiție mi-am amintit că eu asta vreau să fac, că acesta este singurul meu talent nativ. Și dacă mă trezești din somn, eu pot să fac asta. Este singurul meu talent pe care pot să mă bazez ca o meserie și am realizat chestia asta pentru că eu cumva l-am pus deoparte crezând că eu nu sunt capabilă, deși de mică visam să fac asta și mă jucam cu hainele.

În liceu făceam niște ținute foarte extravagante. Gândește-te că eu mergeam la liceu în anii 2000 și mergeam la petreceri cu ținute de mine. Nu vreți să știți ce era, profesorii își puneau mâinile în cap.(...) Emisiunea mi-a dat putere și forță, a fost așa un wake-up call.

A fost foarte greu. Lumea te apreciază pentru ce ai obținut, dar nu apreciază greul prin care ai trecut sau cât greu ai îndurat ca să obții ceea ce ai. Erau fetele care mi-au scris că emisiunea mi-a pus coroana pe cap, dar eu am muncit pentru ea nu e ca și cum a venit "Bravo, ai stil" și a zis: Ruxi, ia coroana dacă o vrei! Am muncit, cei de aici știu cât am muncit", a mai precizat Ruxi, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!