Ruxi Opulență, planuri după "Bravo, ai stil! Celebrities!". Ce va face cu premiul de 100.000 de lei?

Ruxi Opulență este noua câștigătoare a show-ului fenomen "Bravo, ai stil! Celebrities!". După multe luni, în care a trebuit să-i convingă atât pe jurați, cât și pe telespectatori de potențialui ei stilistic, concurenta a obținut titlul de cea mai stilată femeie din România.

În cadrul emisiunii, Ruxi Opulență a fost una dintre cele mai extravagante și transparente concurente. Astfel, mare câștigătoare "Bravo, ai stil! Celebrities!" nu s-a ferit nicodată să spună ceea ce gândește și a făcut mereu ceea ce a simțit.

Acum fanii se întreabă ce va face Ruxi cu cei 100.000 de lei, pe care i-a câștigat în cadrul competiției?!

Ruxi Opulență, planuri mari după "Bravo, ai stil! Celebrities!"

Cu un procentaj de 53, 8%, Ruxi Opulență a fost desemnată marea câștigătoare "Bravo, ai stil! Celebrities!". Telespectatorii au adus-o în fruntea clasamentului săptâmâni la rând și tot ei i-au oferit titlul de cea mai stiltă femeie din România.

Din acest motiv, Ruxi a simțit nevoia să datoreze acest succes telespectatorilor și să le mulțumească, pentru toată susținerea și aprecierea de-a lungul competiței.

„Premiul acesta nu este al meu, ci al vostru. Prin premiul acesta vreau să vă demonstrez că trebuie să aveți curaj, să trăiți ce vreți voi. Vouă vi-l dedic!(...) Aveți curaj să fiți voi și să luptați pentru ceea ce vreți! Trebuie doar să credeți în voi!', a declarat Ruxi, în marea finală "Bravo, ai stil! Celebrities!".

Ruxi Opulență, marea câștigătoare "Bravo, ai stil! Celebrities!" [Sursa foto: Instagram]

Ruxi Opulență: "Vreau să public cea de-a doua carte și să plec câteva luni din țară!"

Ruxi Opulență a dezvăluit, în cadrul unui interviu, ce are de gând să facă cu cei 100.000 de lei, dacă va câștiga marele premiu. Aceasta a declarat că își dorește să publice cea de-a doua carte și să se refugieze, pentru câteva luni, în altă țară.

„Vreau să public cea de-a doua carte și să plec câteva luni din țară ca să mă relaxez și să văd ce direcție voi urma în viață.(...) Și intenționez să lansez o minicolecție-capsulă. Am observat că ținutele în care am combinat piese masculine și feminine au fost foarte apreciate. Vreau să lansez o minicolecție cu piese masculine și feminine, must have în garderobă", a dezvăluit Ruxi Opulență, pentru Fanatik.ro.