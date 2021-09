Ruxi și Tibi Clenci, schimb de replici la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ai fost total în afara temei!”

In articol:

Ruxi Opulență a reușit să fie până acum una dintre concurentele care se îndreaptă tot mai sus în top. Ea i-a impresionat foarte mult pe jurați cu ținutele ei, însă au mai fost și momente când a dat greș. În gala de sâmbăta trecută, Ruxi a făcut o alegere vestimentară care i-a dezamăgit pe jurați.

Tibi Clenci i-a acordat nota 1, decizie care a nemulțumit-o foarte mult pe brunetă.

Ruxi a început în forță această săptămână și a venit hotărâtă să le explice juraților de ce simte că merita o notă mai bună.

„Am dat-o in bara la ultima Gala, dar in acelasi timp nu mi-au inteles ideea povestii si ce am vrut sa fac! Nu zic ca n-am dat-o in bara! Am dat-o in bara! Dar simt ca nu mi s-a inteles povestea! Si nu s-a apreciat momentul artistitc! Nota 1 adica... Wow!(...) 1 a dat Tibi! Nu, eu chiar cred ca... mi se pare ca nu ma place! Adica nu doar acum am simtit asta si cand imi da note mari mi se pare ca nu ma place! Jur!", a declarat Ruxi, în culisele emisiunii.

Ruxi, în culisele emisiunii [Sursa foto: Captura Video]

Ruxi s-a prezentat în fața juraților, în gala trecută, alături de un piton în jurul gâtului. Gestul curajos nu a fost punctat de către jurați, care n-au fost mulțumiți de alegerile ei vestimentare.

„Am stat trei zile cu un șarpe în fiecare zi, ca să vin aici cu el. Am luat-o personal, Tibi. Recunosc, dar acum mi-a trecut.

(...) Nu zic ca as fi meritat o nota mare, dar unul ala m-a distrus pentru ca a fost un moment, momentul, lasati tinuta, ok, am dat-o in bara, am dat-o mai mult pe festival, dar unul ala a fost crunt!”, i-a spus Ruxi lui Tibi Clenci.

Juratul i-a explicat concurentei motivul pentru care i-a acordat nota 1. El i-a transmis brunetei că nu a fost deloc impresionat de ținuta ei, iar mai mult decât atât, momentul nu s-a încadrat în tema galei. Gestul concurentei de a își apăra ținuta a fost lăudat de Raluca Bădulescu în fața celorlalte concurente. În ediția din această seara, Ruxi a primit trei steluțe din partea juraților.

„Ai fost total in afara temei! Asta justifica nota mea! N-as fi putut sa-ti dau doi, pentru ca ar fi insemnat sa ai macar ceva care sa ma...”, a explicat Tibi Clenci.

Tibi Clenci, jurat „Bravo, ai stil! Celebrities” [Sursa foto: Captura Video]