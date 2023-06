S-a aflat care au fost ultimele cuvinte pe care Melis le-a rostit în fața polițiștilor, înainte de a se stinge din viață. A apucat să le facă o dezvăluire importantă despre elevul care i-a înjunghiat pe ea și pe iubitul ei, în Grădina Botanică

In articol:

Ies la suprafață detalii șocante cu privire la cazul adolescentei de 14 ani și a iubitului său. Cei doi îndrăgostiți au fost atacați în Grădina Botanică din Craiova de către un tânăr în vârstă de 17 ani, elev al Liceului Militar.

Din păcate, dacă iubitul fetei se află în stare gravă la spital, pentru Melis medicii nu au mai putut face nimic. Din cauza rănilor suferite, fata a murit pe loc, lăsând în urmă un gol imens și o durere pe care părinții săi nu o pot descrie în cuvinte.

Se pare că acum începe să se deruleze și filmul tragediei, după ce s-a aflat care au fost ultimele cuvinte ale fetei, înainte să-și găsească sfârșitul într-un mod atât de brutal.

Care au fost ultimele cuvinte ale Melisei?

Se pare că adolescenta a fost cea care a sunat pentru prima dată la Poliție, înaintea trecătorilor. Melis a încercat cu disperare să-și salveze viața ei, dar și a iubitului său, însă, din păcate, nu a reușit.

La ora 16:03 a fost înregistrat și primul apel la numărul unic de urgență 112, atunci când fata le-a spus oamenilor legii că iubitul său a fost înjunghiat: "Are faţa acoperită", au fost ultimele cuvinte pe care copila le-a rostit, înainte de a-și da ultima suflare, notează antena3.ro

Citește și: Coincidență bizară în cazul fetei de 14 ani, înjunghiată în Grădina Botanică. Ce a făcut Melis în locul în care și-a găsit sfârșitul, cu doar câteva zile înainte de tragedie. A ieșit la iveală ultima imagine cu ea în viață

Citeste si: Mărturia care ar putea scăpa-o pe Simona Halep de suspendare. Tenismena a fost audiată la Londra- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Moscova trimite un avion în București, sâmbătă- stirileprotv.ro

Următorul apel a fost făcut doar la două minute distanță, de data aceasta, de către un trecător. Băiatul a fost transportat de urgență la spital și se află acum în stare critică. În continuare, medicii sunt rezervați, iar părinții tânărului sunt disperați și se roagă neîncetat pentru ca fiul său se facă bine.

Din păcate, Melis nu a mai putut ajunge la spital, ci s-a stins pe loc, în urmă rănilor suferite.

Citește și: Mărturia completă a criminalului de la Grădina Botanică! Ce a apucat să facă Melis, înainte să se stingă din viață?! Cu ultimele puteri a încercat să se salveze

Mărturia completă a criminalului

Autorul crimei, elev al unei școli militare, a povestit în ce circumstanțe a avut loc teribilul incident. Explicațiile sale sunt de-a dreptul tulburătoare, întrucât spune că s-ar fi enervat, după ce iubitul adolescentei l-a întrebat de ce se uită insistent la aceasta. Acela a fost momentul când s-a năpustit asupra tânărului, provocându-i mai multe răni grave. Deși a încercat să se apere atât pe el, cât și pe iubita lui, nu a reușit.

"Am observat, când am făcut prima tură, că în livada cu meri se aflau doi tineri așezați pe un cearceaf. Atunci când am trecut a doua oară pe acolo, băiatul m-a întrebat de ce mă uit la prietena lui și m-a lovit cu pumnul în zona feței, în obrazul stâng, și în abdomen.

Citeste si: „Suntem în siguranță.” Cătălin Bordea a avut prima reacție în mediul online, după ce s-a vehiculat că el și Livia au divorțat- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 iulie 2023. Sărbătoare importantă în calendarul creștin-ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

Citește și: Tânărul înjunghiat în Grădina Botanică din Craiova s-a trezit din comă! Primul lucru pe care l-a cerut, imediat după ce și-a revenit. Ți se face pielea de găină

Atunci m-am enervat și am scos din rucsac arma și mănușile pe care m-am gândit să le folosesc ca să nu las amprente. În acel moment, tânărul a luat-o la fugă spre cearșaf, eu am fugit după el, l-am prins din urmă în zona cearșafului și l-am atacat din spate, iar băiatul a căzut cu fața în sus. M-am aplecat apoi asupra lui ca să-l lovesc din nou, atunci victima a încercat să se apere și să îmi ia arma." , este mărturia autorului măcelului de la Grădina Botanică, conform informațiilor oferite de Acces Direct.

De menționat este faptul că ancheta se află, în continuare, în desfășurare.

Care au fost ultimele cuvinte pe care Melis le-a rostit în fața polițiștilor? [Sursa foto: Facebook Alexandru Firu - antena3.ro]