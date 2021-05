S-a încheiat necropsia afaceristului Ioan Crişan ucis la Arad. Ce au descoperit, de fapt, medicii legiști

In articol:

Necropsia afaceristului Ioan Crișan s-a încheiat, iar medicii legiști spun că nu avea nicio șansă să scape cu viață din explozie.

Ce arată necropsia afaceristului Ioan Crișan

Cine este Ioan Crișan, afaceristul din Arad[Sursa foto: Captură YouTube]

Medicii legiști spun că nu avea nicio șansă să scape în urma exploziei. Deși imaginile surprise de trecători arată că pe bancheta din spate se vedea mișcare, medicii legiști au spus că era carbonizat, toate organele erau arse. Trupul neînsuflețit se află la IML, nu a fost încă ridicat de familie.

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist: Nu e vorba de sinucidere, că nu stai cu marșarierul și apeși un buton și atunci te sinucizi. E o chestie clară, făcută de profesioniști. Acest om a fost monitorizat, acest dispozitiv a fost pus ori în noaptea de dinainte, ori cât el s-a dus să bea o cafea.

S-au încheiat cercetările la fața locului. Ce spune Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne

Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a declarat luni, referitor la asasinarea omului de afaceri din Arad Ioan Crişan, că s-au încheiat cercetările la faţa locului, iar autoturismul a fost ridicat şi este cercetat.

”Împreună cu conducerea MAI am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialişti din Poliţia Română.

Am luat legătura cu instituţiile partenere şi aici mă refer la SRI, MApN, Parchetul General, care de îndată a prelaut acest caz şi împreună am gestionat sâmbătă şi duminică cercetările la faţa locului astfel încât cei mai buni specialişti pe care îi are Poliţia Română să reuşească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă astfel încât autorul sau autorii să fie prinşi şi aduşi în faţa instanţei de judecată.Ieri s-au finalizat cercetările la faţa locului în sensul în care epava autoturismului a fost ridicată şi depozitată într-un loc unde se continuă cercetările, dar la faţa locului am finalizat cercetările, ele vor continua şi pe alte aspecte, dar legate de epavă ele s-au terminat ieri. Luăm în calcul mai multe ipoteze de lucru. În acest sens am audiat martori, membri ai familiei, angajaţi ai societăţii comerciale, prieteni, apropiaţi, vizualizăm imaginile de la faţa locului de pe traseul pe care l-a parcurs victima în dimineaţa zilei de sâmbătă şi nu numai. În istoria post-decembristă a României au mai fost tentative de infracţiune de omor prin acest mod de operare. Din fericire, au fost toate fără finalitate. Este un caz singular. De aceea, afirm cu toată responsabilitatea, vorbim de un caz singular, că România este o ţară sigură. Cunosc modul de operare şi de acţiune al instituţiilor statului român, nivelul de implicare, profesionalismul lor, vorbim de un caz singular şi în paralel de o acţiune a celor mai buni specialişti ai Poliţiei Române. România este o ţară sigură şi nu vorbim de acţiuni pregătite în serie cum am văzut, din păcate, că se încearcă să se spună în spaţiul public”, a afirmat ministrul.

Cine este Ioan Crișan, afaceristul din Arad care a ars în propia mașină

Ioan Crișan a murit, sâmbătă, dimineața în propria sa mașină, în parcarea unui supermarket din Arad. Mașina acestuia a explodat în momentul în care afaceristul a vrut să plece din parcare. Oamenii prezenți la fața locului au sunat imediat la 112.

"În momentul sosiri echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta violent şi generalizat. Incendiul a fost stins în aproximativ 20 de minute. După stingerea incendiului, a fost găsită în interiorul maşinii o victimă decedată, care nu a putut fi identificată din cauza deteriorării cadavrului în urma incendiului", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, George Pleşca.

Ioan Crișan este un afacerist important din Arad. El deținea una dintre puținele ferme de somn african din Europa de Est. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apă termală provenită dintr-un foraj adânc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peşte.

Ioan Crişan a adus într-un bazin termal şi câţiva crocodili, cu intenţia de a dezvolta pe viitor o fermă care să producă carne de crocodil, căutată în restaurantele din unele ţări vestice, unde exporta şi somn african.

Ioan Crișan este tatăl Laurei Bîlcea, fosta soție a deputatului Sergiu Bîlcea.