S-a iubit Cozmin Gușă cu Laura Andreșan? Răspunsul pe care i l-a dat lui Denise Rifai VIDEO

Au fost politicieni care au susținut că notorietatea fostei jurnaliste și actrițe de filme pentru adulți, Laura Andreșan este meritul lui Cozmin Gușă, cel care în calitatea sa de director la Jurnalul Național o adusese pe jurnalistă din provincie.

În 2004, în campania electorală pentru alegerile locale, Laura Andreșan a provocat un scandal imens atunci când l-a acuzat de hărțuire sexuală pe vicepreședintele PD Liviu Negoiță, care candida pentru funcția de primar al sectorului 3.

Emil Boc, care atunci era președintele partidului a declarat că ”Știm noi că de vină esteși care a pus-o pe fata asta să facă așa ceva”.

Fosta jurnalista Laura Andresan[Sursa foto: Facebook]

Presa a scris în acea perioadă că Laura Andreșan și Cozmin Gușă ar fi avut chiar și o legătură amoroasă. Laura Andreșan a combătut informațiile vehiculate la acel moment în presă: ”Cozmin Gușă nici măcar nu este genul de bărbat cu care aș fi dispusă să mă culc. Relațiile noastre au fost strict profesionale, nici vorbă de relații sentimentale. E doar un om care a avut încredere în aptitudinile mele profesionale”.

Cozmin Gușă, despre Laura Andreșan: ”A fost probabil manipulată de niște servicii secrete”

Invitat acum la Kanal D, Cozmin Gușă a fost întrebat direct de Denise Rifai dacă s-a iubit cu starleta porno Laura Andreșan.

”Nu. Dar nu are valoare nici ce spun eu, nici ce spune ea, probabil, având în vedere palmaresul pe care îl are. Mie mi-a părut rău de derapajul ei în zona asta. Era într-un fel anunțat. Foștii directori de la compania Jurnalul și Antena, îmi spuneau de niște exerciții și aventuri ale ei, dar nu le-am băgat în seamă, nu mă interesau. Toate lucrurile pe care le-a făcut Laura au fost după ce eu nu am mai fost la Jurnalul Național și la compania Intact, eram deja în politică.

Poate șefii ei de atunci de la Jurnalul, poate șefii ei de la Monitorul de București, care aveau faimă că organizează așa ceva, au pus-o să facă, pentru că a fost o operațiune. Ea a scris o carte cu vreo 40 de nume de celebrități din toate domeniile, în care descrie nu doar actele sexuale, ci și dimensiuni, detalii intime. E limpede că ea a acționat probabil manipulată de niște servicii secrete. Cine crezi că făcea acele filaje, pentru că foarte multe sunt cu filaje. Dorin Cocoș era să divorțeze de Elena Udrea pentru că a apărut pe 13 decembrie 2004, după ce am câștigat alegerile, imagini cu Dorin Cocoș care făcea sex cu Laura Andreșan. Cine putea să facă asta? Ca Elena să vină să spună că vrea să divorțeze exact a doua zi. Bineînțeles că mi-a trezit ideea că vrea să meargă pe un scenariu care încă nu era vizibil gen Sarkozy (n.red. fostul președinte francez Nicolas Sarkozy) – Carla Bruni, să-l despartă pe Băsescu de Maria Băsescu și să devină ea ”doamna numărul 1 a României”. M-am gândit eu! Cine putea să fie în stare de scenariile astea: un serviciu secret! Care serviciu secret era în spatele publicației ”Atac la persoană” de la acea vreme. Așa sunt aceste scenarii! Și atunci trebuie să găsești un vinovat: pe Gușă, e malefic! Nu te poți bate cu toată această propagandă, decât acum, după atâta timp”, a spus Cozmin Gușă, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”