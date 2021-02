S-a plâns că ar fi fost batjocorită de la iubit, iar acum i-a luat... numele! Decizie șoc a Iasminei Halas

In articol:

După ce, acum câteva zile, Iasmina anunța că s-a despărțit de Alin pentru că acesta nu ar fi respectat-o îndeajuns, și că, deși nu a agresat-o fizic, și-a cam bătut joc de sufletul ei...

Citeste si: Iasmina Halas, ironii crunte pentru Cosmin Isăilă! Ce i-a răspuns, public, după ce a fost întrebată despre infidelitate

”Ideea este că între noi este o iubire foarte mare și nu reușim să ne desprindem. Nu, nu suntem împreună. Nu este o despărțire finală, la noi au mai fost despărțiri, eu nu am renunțat la el. Este puțin mai gravă pentru că de momentul de față el nu este cu mine, noi eram non stop împreună. În relația noastră au intervenit foarte multe persoane și ineviabil am ajuns să ne certăm. Stăteam în pat cu el și primeam de pe conturi false mesaje că el le dădea și altora mesaje. Clar de la femei am primit acele mesaje”, povestea, înlăcrimată, Iasmina Halas.

Citeste si: Iasmina Halas, în centrul unui triunghi amoros. Fosta soția de fotbalist spune adevărul: ”Suntem tineri, sunt o femeie liberă”

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Doar că, pare-se, Alin a reușit să o facă pe blondă să uite imediat de supărări și de faptul că

acesta ”juca la mai multe capete”. Iar deunăzi, Iasmina Halas a făcut gestul care spune totul despre relația pe care o are cu Alin. Mai exact, și-a schimbat numele conturilor de socializare din Iasmina Halas în cel de Iasmina Văcăreanu, semn că toate supărările și dezamăgirile pe care le-a trăit alături de bărbatul cu pricina au fost uitate, iertate, iar acum, între ei, curge doar lapte și miere.

Iasmina Halas si Alin, barbatul pe care il iubeste

Iasmina, amorezată de luni bune, de Alin

” Iasmina este îndrăgostită până peste cap de Alin. Au fost foarte discreți când a venit vorba de expunere, au preferat să vadă cum se înțeleg înainte de a-și asuma relația, Iasmina a învățat din experiențele din trecut. Acum însă, este îndrăgostită, mai ales că el o răsfață și o tratează ca pe o adevărată prințesă.

Iasmina Halas adora sa pozeze provocator

De aceea, de ceva vreme, Iasmina este mai liniștită ca oricând, nu o mai interesează să facă extravaganțele pe care le făcea acum un an, preferă să își trăiască viața alături de Alin și să se bucure de fiecare moment. A trecut și de depresia pe care o avea, este fericită, zâmbește mai mult ca oricând. Spune despre el că este iubirea vieții ei, iar asta spune totul ”, ne-a spus, în exclusivitate, o sursă din apropierea Iasminei Halas, fosta soție a lui Cristian Daminuță.

Citeste si: Iasmina Halas iubește din nouă și are gânduri serioase! Cine este iubitul misterios al modelului: „Nici pe Daminuță nu l-am iubit atât de mult”

Cu toate acestea, zilele trecute, Iasmina reucnoștea că nu ar fi trebuit să îl arate, public, pe Alin, cu atât mai mult cu cât este este într-o situație delicată din cauza trecutului său amoros. ”Cea mai mare greșeală a fost faptul că l-am arătat lumii”, a spus Iasmina Halas.