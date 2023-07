"S-au împăcat iar, mi-a zis" Bobicioiu și Simina formează din nou un cuplu! Și-au mai dat o șansă, după despărțirea fulgerătoare, de acum câteva săptămâni. Chiar prietena brunetei i-a dat de gol

In articol:

Simina și Alexandru Bobicioiu s-au împăcat! Cei doi amorezi formează un cuplu din nou, după ce în urmă cu câteva săptămâni și-au spus ”Adio”, crezând că decizia va fi una definitivă, acest lucru fiind susținut chiar de ei, în cadrul interviurilor acordate după separare.

Invitată în cadrul emisiunii online ”Bărbați vs Femei”, moderată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Naba a vorbit fără rețineri despre împăcarea celor doi și chiar și-a spus părerea despre decizia amorezilor de a-și mai da o șansă.

Citește și: Alex Bobicioiu, noi declarații după despărțirea de Simina: "Nu ne-am văzut, doar am vorbit". Ce spune despre o eventuală împăcare cu fost iubită| EXCLUSIV

Naba, prietena Siminei, consideră legătura dintre brunetă și iubitul ei una toxică, însă chiar și așa, tânăra susține că și-a susținut amica să facă ceea ce simte.

Citeste si: ,,Ai lăsat un gol prea mare în inimile noastre” Mesajele de condoleanțe curg în urma decesului tânărului din Botoșani care și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat a băut 10 litri de apă pe zi timp de doi ani și a mers la spital. Ce au descoperit medicii după un RMN- stirileprotv.ro

Bogdan Mocanu: S-au împăcat iar! Vreau să zic asta pe post, ieri am primit mesaj de la Bobicioiu și aș vrea să îl citesc de față cu toată lumea. Lui îi pare rău că recurge la un astfel de mesaj și nu își imagina că o să facă ceva de genul vreodată, că mă respectă, că nu vorbește urât de mine, în fine, vrea să nu îi mai dau mesaje eu Siminei, că ei s-au împăcat, cu ajutorul lui Dumnezeu s-au împăcat. Eu nu i-am dat niciodată mesaje Siminei.

Naba: Și azi dimineață Simina mi-a zis că e la Bobi (n. red Bobicioiu)!

Bogdan Mocanu: N u pot să vă zic ce i-am zis eu, pentru că eu sunt mai vulcanic când vine vorba de chestii de genul, dar s-au împăcat, asta voiam să vă zic.

Naba: Părerea mea că e într-o asemenea relație, în care totul e toxic, n-ai cum să culegi altceva decât toxicitate. Eu nu înțeleg ce caută Simina cu Bobicioiu, dar trecem peste. Iubirea e oarbă, oricine orice ți-ar zice, tu până nu te dai tu cu capul să te saturi tu, să pleci, nu ai ce să faci, tu trebuie să ajungi la o limită. Ea încă nu a ajuns la acea limită. Nu pot să o judec. Eu nu pot să-l înțeleg pe el, că este un pic cam ipocrit. Oricum lui nu-i convine că Simina să fie prietenă cu mine, are o părere foarte proastă, dar nici nu mă interesează, cred că e reciprocă toată treaba asta. Eu cu Simina suntem prietene, am stat una la cealaltă. Prietenia în momente grele îți dai seama de ea, în niciun caz când e bine. Am sfătuit-o să facă ce simte, să nu bage în seamă ceea ce zice lumea din jur, să se convingă singură.

Ce spunea Alex Bobicioiu despre împăcarea cu Simina, în urmă cu câteva zile

În urmă cu câteva zile, Alex Bobicioiu a făcut o serie de declarații despre o posibilă împăcare cu Simina Loica, susținând atunci că este de părere că nu mai există șanse ca între ei să mai fie ceva mai mult decât, posibil, o simplă prietenie.

"Am mai vorbit, dar nimic mai mult. Nu ne-am văzut, doar am vorbit. Nu știu ce se înțelege prin mesajele noastre. A trecut mult timp de când nu mai vorbim, au trecut trei săptămâni și niciodată nu am stat atât de mult fără să vorbim, nu știu ce să zic despre o nouă șansă. Eu simt acum că nu, simt că există un mare nu" , a explicat Alex Bobicioiu.

Citeste si: „Dacă prima oară aș fi născut un copil tipic, fără probleme, eram acum cu șase copii.” Cristina Bălan a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă din nou. Vedeta se gândește să adopte un copil- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, noi confesiuni despre despărțirea de Vlad Gherman: "Nu înțelegea. Am încercat să-i explic". Cum l-a convins actrița pe fostul ei partener să rămână în relații bune după separare- radioimpuls.ro

Citește și: „Ai auzit?” Simina Loica nu s-a ferit să mărturisească asta, după ce a anunțat că s-a despărțit de Bobicioiu și că este gravidă! A spus clar ce își dorește: „Fără dubii”

Cu toate acestea, însă, se pare că bruneta și sportivul au decis să-și mai acorde o șansă și să-și continue povestea de dragoste pe care au început-o în urmă cu aproximativ un an.

Alexandru Bobicioiu și Simina [Sursa foto: Instagram]