„Să ajutăm un Sasha mic” Theo Rose, strigăt de ajutor în mediul online, la doar patru zile după ce fiul ei a venit pe lume! Artista speră la o minune

Theo Rose a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu doar câteva zile. Artista a ajuns acasă cu fiul său, Sasha Iona, așa că, din confortul propriei locuințe, a împărtășit cu admiratorii săi emoțiile și senzațiile unice pe care le traversează în aceste momente cu totul speciale.

Pe lângă marea bucurie pe care o are în suflet, cântăreața nu uită să se fie, totuși, ancorată în realitate, care, uneori, poate fi cu totul de neînțeles. Ori de câte ori are ocazia, încearcă să ofere o mână de ajutor celor aflați la mare nevoie, în situații de viață și de moarte, dar nu numai, așa cum a făcut și de această dată.

Cu numai câteva minute în urmă, Theo Rose a făcut public cazul unui mic băiețel, de numai 2 anișori, pe nume Sasha, la fel cum îl cheamă pe fiul său, care are mari probleme de sănătate și, implicit, o mare nevoie de resurse financiare, de care familia lui nu dispune. Micuțul suferă de cancer și are nevoie de 500 000 de euro pentru a putea merge în afara țării pentru a se trata, o sumă colosală pentru posibilitățile părinților lui. Mereu darnică și cu un suflet cald, artista a făcut public cazul micuțului băiețelului, îndemnându-și toți fanii să contribuie la o faptă atât de nobilă.

„La numai doi ani, Sasha Bogdan a fost diagnosticat cu cancer, având o tumoare canceroasă neuroblsatom retroperitoneală stânga, de diferite dimensiuni, localizat într-un loc destul de greu de accesat (pe vasele de sânge). Grup hidrologic nefavorabil.

Sasha momentan se află în Cluj-Napoca, dar singurele șanse de tratament se regăsesc în afara țării! Costurile implicate sunt enorme- 5000 000 euro, iar pentru familia noastră și pentru părinții lui Sasha sunt aproape imposibile de acoperit.

Cont: RO97BTRLRONCRT0622007501 -cont de RON

R047BTRLEURCRT0622007501 cont in EURO

Titular cont: Rotariu Andreea Oana

Deschise la Banca Transilvana

Numár de telefon: 0744984995 cu BTPay”, este scris în dreptul imaginii cu micuțul suferind pe patul de spital.

„Să ajutăm un Sahsa mic”, a scris Theo Rose în dreptul imaginii.

Theo Rose, primele impresii după ce ea și fiul ei au fost externați

La scurtă vreme după ce ajuns acasă de la spital, Theo Rose a deschis camera telefonului și le-a transmis admiratorilor ei un mesaj special. După ce le-a mulțumit pentru toată grijă pe care i-au arătat-o în această perioadă unică a vieții sale, artista le-a povestit cum decurg lucrurile pentru ea acum, în postura de mămică de băiat. Emoționată peste măsură, cântăreața le-a confirmat tuturor că, într-adevăr, are parte de momente foarte frumoase, care nu se pot descrie în cuvinte.

„Mulțumesc încă o dată! Mi ați tot scris, mi-au scris foarte, foarte mulți oameni și vă mulțumesc mult! Știu că mă urmărește multă lume dar nu te aștepți niciodată...toată lumea face copii, pentru toată lumea e o bucurie...Extraordinar!

E o stare așa zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă, nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat. Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă. A fost o noapte foarte frumoasă, eu mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar nu știu cum să vă explic. Eu treaba asta cu mamele...o iubesc mai mult pe mama, nu știu, e ceva...eu de când am aflat că sunt însărcinată am început să scriu într-un jurnal mă rog, vreau să i-l dau lui Sasha când să fie mai adolescent, cu mintea în mai multe părți așa și am ieșit pe balcon că l-am băgat la somn i-am dat să mănânce și n-am vrut să ratez trebuie să-i povestesc cum a fost pentru mine experiența cu nașterea, când l-am văzut prima dată.”, a povestit Theo pe Instagram.

