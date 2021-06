Să curgă milioanele! Theo Rose si Bogdan de la Ploiești au făcut o avere de pe urma dedicațiilor în doar o noapte de distracție. Lumea s-a îngrămădit să arunce cu banii

Theo Rose si Bogdan de la Ploiesti [Sursa foto: Captură Video] 18:35, iun 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

Theo Rose si Bogdan de la Ploiesti, cuplu minune pe scenă! Cei doi artiști fac bani grei din dedicații, mai ales de când evenimentele au revenit în peisaj. Mult timp s-a zvonit faptul că între Theo și Bogdan ar fi ceva mai mult decât o prietenie, însă cei doi cântăreți au lămurit lucrurile într-un final, spunând că fac o pereche de vis pe scenă, însă cam atât.

Se vede clar că există o conexiune între cei doi artiști atunci când se afla pe scenă și încep să cânte piesele, care i-au adus pe primele locuri în trendingul românesc în ultimul an.

Theo Rose si Bogdan de la Ploiesti[Sursa foto: Captură Video]

Theo Rose și Bogdan de la Ploiești au început evenimentele private și o să-i tot vedem cântând împreună prin multe locuri din țară. De data aceasta, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil Celebrities” și manelistul au aterizat într-un club din Buzău, acolo unde au cântat și au dansat o noapte întreaga. Cei doi artiști au făcut un adevărat show din care nu au lipsit nici dedicațiile. Lumea s-a îngrămădit să le dea bani pentru dedicații, iar Theo și Bogdan le-au respectat dorințele. În videoclipul de mai jos, care circulă pe rețelele sociale, se poate observa cum Bogdan de la Ploiești nu mai poate ține banii pe care-i primește de la fanii lui.

Multe persoane, venite să se distreze și să-i asculte, au aruncat cu banii în stânga și-n dreapta de dragul celor doi tineri artiști.

Ce relație e între Bogdan de la Ploiești și Theo Rose

Una dintre colaborările de succes a fost între Theo Rose și Bogdan de la Ploiești, piesele sale fiind în primele locuri pe youtube. În urma primului videoclip, fanii s-au grăbit imediat să tragă concluzii că ar fi ceva mai mult între ei.

" După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar.Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto", a spus Theo Rose.

Bogdan de la Ploiesti si Theo Rose[Sursa foto: Instagram]