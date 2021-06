Theo Rose, anunț șoc! Vrea să joace în filme pentru adulți: „Pregătiți-vă”

Theo Rose vrea să joace în filme pentru adulți [Sursa foto: Instagram] 09:56, iun 13, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Theo Rose a cunoscut succesul în anul 2020, după ce a participat la emisiunea „Bravo, si stil! Celebrities” și a avut mai multe colaborări de succes. Tânăra în vârstă de 23 de ani a prins repede succes la public, prin felul ei glumeț de a fi. Pe pagina sa de Instagram, fanii o urmăresc și se amuză de glumele pe care le face.

Recent, într-o sesiune de întrebări, Theo Rose a făcut o dezvăluire care i-a luat prin surprindere pe urmăritori.

Întrebată dacă s-a gândit vreodată să joace în filme pentru adulți, răspunsul artistei a fost unul afirmativ. Theo Rose a mărturisit că și-a propus să facă asta în momentul în care va ajunge la bătrânețe.

„N-am jucat, dar mi-am propus să nu mi se termine viața până nu o s-o fac și pe asta. Și stiți când vreau? Mi-a zis mie cineva odata că o să traiesc peste 80 de ani. În ultimii ani de viață, atunci pe la 80, îi dau puternic. Pregătiți-vă”, a spus Theo Rose pe pagina sa de Instagram.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Când vrea să se apuce Theo Rose de filme pentru adulți [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, despre relația cu Bogdan de la Ploiești

Theo Rose și Bogdan de la Ploiești formează unul dintre cele mai cunoscute și ascultate duo-uri din industria muzicală, la momentul actual. Între cei doi există strict o relație de colegialitate și prietenie, însă fanii au încercat de multe ori să îi „cupleze”. Celebra cântăreață a negat orize zvon că între cei doi ar putea fi mai mult.

Citeste si: Theo Rose se confruntă cu probleme de sănătate! Anunțul făcut de artistă: „Nu mă lasă Dumnezeu deloc”

„După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.

După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex”, a povestit Theo Rose.