„Să începem așa cum se cuvine o noua etapă” Ilinca Vandici, mărturisiri emoționante! Fiul vedetei va începe în curând clasa 0: „Nu știu când a trecut timpul”

Ilinca Vandici se numără printre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră. Încă de la primele sale apariții pe micile ecrane, prezentatoarea a adunat de partea sa o mulțime de fani, datorită carismei sale. De atunci și până în prezent a reușit să-și construiască o carieră de succes în televiziune, având un parcurs profesional demn de invidiat.

Mai mult decât atât, îndrăgita moderatoare este și o mămică extrem de mândră și fericită. Mai mult, fiul său, Zian, va începe în curând clasa 0, iar vedeta este copleșită de emoții.

Ilinca Vandici are emoții mari, întrucât fiul său va începe clasa 0

Ilinca Vandici este o mămică extrem de grijulie și iubitoare, motiv pentru care acum emoțiile o copleșesc. Asta pentru că în curând fiul său va începe clasa 0, un motiv de mare bucurie. Moderatoarea emisiunii „Bravo, ai stil”, mărturisește că nu realizează faptul că anii au trecut atât de repede, însă este extrem de mândră de Zian.

Mai mult decât atât, vedeta îl va lăsa pe fiul său să aleagă toate rechizitele, dar și ghiozdanul pentru școală, astfel încât toate lucrurile să fie utile și pe placul său. Cu toate acestea, speră ca prin această metodă să-l responsabilizeze și să-l facă pe micuțul Zian să aibă grijă de lucrurile sale.

„E cu emoții mari, repet, că începem școala, intrăm în clasa 0. Nu mă întreba când a trecut timpul. Nu știu când a trecut timpul, am băiat mare. Tocmai de aia îl aștept acasă pentru că vreau să mă duc cu el să cumpăr. Să își aleagă el stiloul, creionul, radierea, caietele, ce dorește el. Vreau să-și aleagă el ghiozdan. Vezi, eu mă gândeam că iau un ghiozdan pe rotile, pe rotițe din alea. Nu trebuie să iau ghiozdanul, nu că nu vrea, am primit feedback că ne trebuie ghiozdan, normal, fără rotițe. Și atunci am așteptat să am toate informațiile.

Acum am informații, dar n-am copilul, cum ar veni (râde – n.r.). Aștept să vină copilul ca să mă pot duce la cumpărături. Trebuie să mai cumpăr uniformă. Dar în mare le-am luat pe toate. Sunt doar micii detalii pe care vreau neapărat să le fac împreună cu el, ca să știe ce înseamnă responsabilitatea. Să aibă grijă de ele, să-și aleagă ce îi place și să începem așa cum se cuvine o noua etapă. ”, a mărturisit Ilinca Vandici pentru Ciao.ro.

Ilinca Vandici are emoții mari pentru fiul său, Zian [Sursa foto: Facebook]