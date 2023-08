”Să-l fac bărbat pentru o altă femeie” Mesajul neașteptat publicat de Adda, în miez de noapte. Vedeta a vrut ca toată lumea să știe asta despre viața ei

In articol:

Adda este artist, soție și mama unui băiat, care o face cea mai fericită, dar și care, pentru că timpul trece, deci el crește văzând cu ochii, o și pune în tot felul de situații.

Însă, dincolo de greutățile și responsabilitățile ce vin la pachet cu rolul de părinte, cântăreața a spus de nenumărate ori că se declară o femeie fericită și împlinită.

Adda, mândră că este mamă de băiat

Nu e ușor să fii mamă de băiat, dar ea se bucură de copilul ei, de experiențele trăite alături de el, dar se gândește serios și la viitor.

Cu gândul că Dumnezeu a binecuvântat-o cu un băiat, acum Adda, artistă din fire, și-a pus sentimentele pe tavă. În fața tuturor, prin versuri, ea a vorbit despre ce simte când se gândește la fiul ei, la întreaga sa viață, la momentele bune, dar și la cele dure și a vorbit despre modul în care vrea să-i dea aripi lui Alex.

Ea spune că doar în momentul în care a devenit mamă de băiat a cunoscut dragostea adevărată, pură și necondiționată. Iar pentru acest sentiment, unic în ceea ce o privește, Adda vrea să-și crească copilul astfel încât, ajuns la maturitate, să fie un bărbat dorit și apreciat de multe femei, sensibil, bun, atent și grijuliu cu tot ce îl înconjoară.

Plus că, venirea lui Alexandru pe lume a făcut-o pe soția lui Cătălin Rizea să nu rămână blocată în probleme și în situațiile dure prin care a trecut-o viața.

Copilul îi dă curaj și tot el o alină când durerea și frica o acaparează, fiindu-i recunoscătoare lui Dumnezeu că i-a dat un băiat care să-i fie model și putere în viață.

Mesajul neașteptat publicat de Adda la miez de noapte [Sursa foto: Facebook]

”Mi-a dat Dumnezeu băiat/ Să aflu ce e dragostea adevărată/ Sunt singura ce-l va iubi necondiționat /Și el e singurul ce îmi va da iubire curată/ Restul e doar praf de stele/ Care s-a depus pe suflet/ Și chiar dacă nu am regrete/ Uneori mă sperie câte-un tunet/ Mi-a dat soare și furtuni/ Și n-am înțeles de ce/ De ce atâta durere?!/ Dar mi-a dat Dumnezeu băiat/ Că să știu să-l fac bărbat/ Pentru-o altă femeie/ Așa cum și eu mi-am dorit/ Așa cum am visat să fie/ Când viața e un labirint/ Să mă salveze-o poezie/ Mi-a dat Dumnezeu băiat/ Să-l învăț cum să iubească-o floare/ Să n-o țină în pământ uscat/ Că se ofilește, apoi moare/ Pentru Alex, cu drag, mama 🩶”, este poezia Addei pentru fiul ei, publicată în online.