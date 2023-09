„Să mă uit la cer” Theo Rose a avut parte de o experiență greu de pus în practică de mulți oameni! Artista le-a împărtășit fanilor întâmplarea care a surprins-o total

In articol:

Theo Rose nu s-a putut abține și le-a mărturisit fanilor ceea ce s-a întâmplat cu ea atunci când era la filmări.

Chiar pe contul ei oficial de Instagram, frumoasa cântăreață a postat un videoclip, prin care explică cum și-a petrecut ziua.

Nimeni nu se aștepta la asta!

Theo Rose a avut parte de o zi inedită

Theo Rose este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Pe lângă talentul muzical, cântăreața a reușit să cucerească iremediabil inimile românilor și prin naturalețea sa și simțul umorului.

Frumoasa șatenă se poate declara în aceste momente o femeie împlinită din orice punct de vedere, căci are o mulțime de proiecte profesionale, iar în viața personală are un băiețel minunat și un partener care o iubește nespus.

Unul dintre proiectele profesionale este chiar un serial românesc, unde aceasta are un rol important. Ei bine, pe contul ei oficial de Instagram, vedeta postează adesea momente importante din viața sa. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când a vrut să împărtășească cu urmăritorii ei un moment de-a dreptul inedit, după ce s-a întors de la filmări.

Astfel, ea le-a dezvăluit internauților că a avut parte de o zi excepțională, pe care a petrecut-o fără telefonul mobil, având în vedere că în spațiul de filmare nu este permis accesul cu gadget-ul.

Acest lucru a bucurat-o foarte mult pe Theo, care a spus cu sinceritate că a avut timp să își pună ordine în idei și să comunice mai mult cu colegii săi.

„Vreau să vă zic că am avut o zi excepțională, pentru simplul fapt că am petrecut-o fără telefon, pentru că nu ai voie cu telefon. Am avut timp să mă uit și la cer, am avut timp să vorbesc cu oamenii, să mă gândesc.”, a transmis Theo Rose, pe contul ei oficial de Instagram.

Artista a recunoscut că trece printr-o perioadă mai stresantă: „S-a adunat multă oboseală”

În urmă cu doar câteva zile, tot în mediul online, artista a dezvăluit că trece printr-o perioadă mai aglomerată, în care a resimțit stresul și oboseala. A simțit să facă acest lucru, după ce s-a uitat la podcastul pe care l-a filmat alături de Ilinca Vandici și în care spunea că are o viață fericită.

Deși se simte foarte împlinită prin ceea ce face, cântăreața a recunoscut că uneori programul încărcat își pune amprenta asupra ei. Cu toate acestea, frumoasa șatenă rămâne optimistă și bucură oamenii prin talentele sale și simțul umorului.

„M-a prins într-un moment foarte bun Ilinca atunci, în care, într-adevăr, eram foarte fericită că mi-am reînceput activitatea și toate îmi ieșeau cum trebuie. Între timp s-a adunat multă oboseală și chiar dacă îmi ies lucrurile am impresia că nu ies cum trebuie. Sunt într-una stresată de tot ce am de făcut, deci e o chestie care depinde foarte mult de starea pe care o ai.”, a spus Theo Rose, în urmă cu câteva zile, pe contul ei de Instagram.

