„Un haos în viața mea” Theo Rose nu s-a mai putut abține! Artista a răbufnit și a spus tot ce avea pe suflet. Ce se întâmplă cu ea în această perioadă: „Îmi vine să vorbesc urât”

Theo Rose nu se sfiește niciodată să le povestească fanilor ei atât despre lucrurile frumoase care i se întâmplă, cât și despre problemele cu care este nevoită, uneori, să se confrunte. Astăzi, cântăreața a avut o reacție nervoasă în mediul online și a mărturisit ce o apasă pe suflet.

Theo Rose, declarații neașteptate pe internet

Artista și-a obișnuit deja urmăritorii din mediul online cu momentele sale de sinceritate maximă, însă astăzi a luat pe toată lumea prin surprindere, în clipa în care a răbufnit. Într-un filmuleț postat pe rețelele de socializare, cântăreața nu și-a mai putut ține supărarea în frâu și a mărturisit că trece printr-o perioadă mai grea. Deși, de multe ori, Theo Rose a declarat că se împarte cu brio între viața de mămică și proiectele sale profesionale, vedeta a recunoscut că, uneori, ajunge la limită și că este pe punctul de a claca. Theo le-a povestit fanilor ei că trebuie să rezolve o mulțime de probleme și că telefonul ei sună încontinuu, lucru care o scoate din sărite. Mai mult, artista a mărturisit că băiețelul ei a răcit și, din această cauză, ea nu a putut dormi toată noaptea.

„Mi se întâmplă câteodată să se facă așa un haos în viața mea. Deci îmi vine să las mașina pe mijlocul străzii cu telefon cu tot în ea. Să ies și să o iau așa căpiată, de nebună pe străzi. Deci cum se trezesc toți oamenii să vrea câte ceva de la tine, dar toți deodată așa. Deci cum mi se întâmplă mie chestia asta, e ceva extraordinar, îmi vine să vorbesc urat. Nu mai pot! E ora 5, n-am mâncat nimic. Am fost peste tot, o grămadă de treabă. Azi-noapte nu poți să zici că am dormit, că mi-a răcit baiatul și se îneacă, am stat să-l aspir. Mă rog, bine că nu face febra. Dar e prima dată când răcește și sunt atentă și preocupată de asta, mi-e gândul acolo. Și pe lângă asta, toate telefoanele care vin. Bărbati-miu are telefonul închis. E cu mașina în spatele meu și nu pot să-l sun, să-i zic să ia pâine”, a povestit Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose face sacrificii pentru a avea succes pe toate planurile

De când a devenit mămică, artista este foarte grijulie cu băiețelul ei, însă nu a renunțat nici la cariera sa artistică. De curând, Theo Rose a început filmările pentru un show de talente, în cadrul căruia este jurat, împărțind scaunul cu Horia Brenciu. Vedeta a povestit cum reușește să împace și copilul, și meseria, mărturisind că merge la filmări cu pompa de muls și lada frigorifică după ea, pentru a-i putea asigura lui Sasha hrana zilnică.

„Cu pompa de muls după mine la filmări, peste tot. În pauză, tot timpul. Și cu lada frigorifică, că laptele nu poate să stea așa multe ore. M-am descurcat.(...) Eu le iau, am luat lada frigorifică cu care le car la București, trec pe acasă, îi las biberoanele și mă duc la următoarea cântare”, a mărturisit Theo Rose, pentru ciao.ro .