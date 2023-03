"Să nu rămână copiii marcați" Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au ferit ca băieții lor să treacă printr-o experiență ca asta, dar inevitabilul s-a produs. Cum au reacționat cei mici când au fost puși în fața faptului împlinit

In articol:

Pe vremea când Adela Popescu și Cabral filmau un show în Republica Dominică, alături de cei doi erau și familiile lor.

Astfel au îmbinat utilul cu plăcutul și s-au bucurat de o vacanță prelungită în formulă completă. Doar că bucuria le-a fost atunci întreruptă de un uragan de proporții.

Motiv pentru care două zile nu au ieșit din casă, au stat la lumina lumânării, baricadați într-o singură cameră.

Adela Popescu, surprinsă de mărturisirile fiului ei

Situația nu a fost deloc plăcută, frica a fost la cote maxime de ceea ce putea să se întâmple, dar și de faptul că băieții lor, mici fiind, au luat parte la un asemenea moment înspăimântător.

Pentru a nu rămâne îngroziți, Adela spune că ea și soțul au făcut tot ce au putut, sperând că băieții nu-și vor aminti acel episod neplăcut din viețile lor.

Însă acum, surprinzător, Alexandru a lăsat-o fără replică pe fosta prezentatoare.

Vedeta a povestit în mediul online cum cea mai grea zi pentru ea și Radu a fost, de fapt, cea mai uimitoare pentru băieții lor.

Prin ochii celor mici, uraganul din Dominicană nu a făcut decât să îi impresioneze prin felul în care a schimbat totul în jur, de la natură până la intimitatea din familia lor.

Ce-i drept, spune soția lui Radu Vâlcan, își amintește că cele două zile petrecute numai în casă au fost de o intensitate ieșită din comun, cu multă iubire, grijă, gânduri, atenție, apropiere și speranță.

Fapt ce o face să creadă, după vorbele fiului, că în orice rău există și un bine, mai ales dacă totul este privit cu ochi și suflet de copil.

”Această este dimineață despre care Alexandru mi-a spus astăzi că a fost “cea mai frumoasă din toată vacanță”. “Natură era așa… cum să îți spun eu, mama, era…vie… și noi ne-am jucat cel mai frumos. Mai putem să mergem o dată exact în casă aia din Dominicană și să ne prindă Fiona acolo?” Ziceți și voi?? Și eu și @raduvalcan ne-am făcut mii de probleme să nu rămână copiii marcați de experiență unui uragan de asemenea proporții. E drept și că sentimentul acela de frică ne-a ținut în casă pe toți două zile cu o altă atenție și implicare unii către alții. Că sentimente primare de frică și grijă ni s-au activat și ne-am îmbrățișat mai des decât de obicei, simțurile ni s-au ascuțit de aproape auzeam și gândurile copiilor și mai mult că niciodată țineam cont de ele. Că singură lumânare găsită în casă ni s-a părut culmea norocului când am rămas fără curent și că în jurul luminii ei am găsit o intimitate aparte. Că în noaptea în care pământul “vuia” teribil am dormit toți cinci într-un pat de doi, pentru că acolo era camera cea mai ferită. Poate de-asta”, a scris Adela Popescu, pe pagina sa de Instagram.

