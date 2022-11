"Să-și achite ce are de achitat!" După despărțire, Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu se chinuie să ajungă la o înțelegere. Ce au hotărât în privința fetiței lor?

In articol:

Cristina Cioran făcut noi declarații, după ce Alex Dobrescu s-a afișat în public și a vorbit despre noua lui relație. Fosta prezentatoarea TV a dezvăluit cum stau, de fapt, lucrurile între ea și tatăl fetiței sale și dacă au reușit să ajungă la un consens privind responsabilitățile părintești.

Citește și: Alex Dobrescu a înlocuit-o pe Cristina Cioran cu o tânără de doar 22 de ani. Ce a recunoscut abia acum despre relația lui cu vedeta de televiziune: „A rezistat cu greu doi ani lângă mine”

Cristina Cioran reacționează, după declarațiile făcute de Alexandru Dobrescu: "Nu am nevoie de nimic de la el"

La scurt timp după ce Alex Dobrescu a acordat primul interviu la TV, împreună cu noua lui iubită, Cristina Cioran a făcut noi declarații despre despărțirea de tatăl copilului ei. Vedeta a dezvăluit că ea și bărbatul nu se consultă în acest moment când vine vorba despre deciziile referitoare la fetița lor, dar speră ca pe viitor să ajungă la un consens: "Nu am ce să răspund, mi se pare că e limpede și fiecare om are mintea lui și capul lui cu care să gândească și cu care să judece. Nu discutăm (n.r. pentru fetiță). Să sperăm că da, nu știu. (n.r. dacă vor ajunge la un numitor în ceea ce privește fetița).

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Citește și: „Sunt oameni pe care nu merită să-i ierți” Cristina Cioran nu a mai rezistat și a spus totul, după despărțirea de Alex Dobrescu! Vedeta i-a surprins pe fani cu declarațiile sale

Nu am nevoie de nimic de la el, nu-mi trebuie nimic, el trebuie doar să-și achite ce are de achitat. Din momentul în care va termina de achitat ce are de achitat, nu mai am nevoie de nimic. Nu am nevoie de nimic, să se rețină și să se înțeleagă, nu am nevoie de nimic. Îmi doresc doar să fiu liniștită, sănătoasă.", a declarat Cristina Cioran, pentru spynews.ro.

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Alexandru Dobrescu și-a refăcut viața, după separarea de mama fetiței sale

La scurt timp după ce el și Cristina Cioran au decis să meargă pe drumuri separate, Alexandru Dobrescu a confirmat că este într-o nouă relație. Bărbatul s-a afișat deja cu actuala lui iubită în public, însă nu a vrut să ofere prea multe detalii despre tânără: "Se numește Diana (n.red noua iubită), e de ajuns. Ne cunoaștem de ceva vreme, iar de mai puțină vreme de cunoaștem mai bine. A fost dragoste la prima vedere.(...).", a mărturisit Alexandru Dobrescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Alexandru Dobrescu, alături de noua lui iubită [Sursa foto: Captură video]