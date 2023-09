„Să vedem” Ce spune Oana Lis despre starea ei de sănătate, la 6 luni după ce s-a vindecat de cancer!? Regula pe care a fost nevoită să o respecte toată vara: „Corp predispus la probleme”

In articol:

Oana Lis a avut un început de an greu, după ce a aflat că are cancer de piele, o boală extrem de gravă.

Ei bine, deși problemele s-au ținut de ea, soția fostului edil al Capitalei nu a renunțat să spere și a rămas optimistă. Acest lucru a ajutat-o foarte mult, căci la scurt timp s-a operat. La șase luni de la intervenția chirurgicală, blondina a făcut dezvăluiri neștiute despre starea ei de sănătate din prezent. Cum se simte acum și ce a fost nevoită să facă toată vara?

Citește și: „Ai silicon?” Mara Bănică, remarcă uluitoare despre Oana Lis, după ultima apariție a soției fostului edil! Schimb de replici între cele două, în public: „Nu cred”

Ce spune Oana Lis despre starea ei de sănătate, la 6 luni de când s-a vindecat de cancer

Oana Lis a trecut prin clipe de coșmar, atunci când a aflat că are cancer de piele. Deși a primit vestea brusc, la începutul anului, blondina a rămas optimistă și a avut încredere că se va vindeca. Ei bine, chiar așa a fost, căci la o perioadă scurtă, ea a fost operată.

Pentru că foarte mulți oameni se întreabă cum este starea ei de sănătate din prezent, soția fostului edil al Capitalei, Viorel Lis, a făcut dezvăluiri. Se pare că se simte bine, însă va trebui să meargă la control în curând, pentru a știi sigur dacă totul este sub control, având în vedere că organismul ei este predispus la probleme.

„Acum urmează să merg iar la control la doctor să vedem, ce se întâmplă, mai ales că ai un corp predispus la probleme”, a mărturisit Oana Lis, pentru spynews.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Simona Halep, suspendată 4 ani. Decizia Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului- stirileprotv.ro

În cadrul aceluiași interviu, Oana a vorbit și despre cea mai mare regulă pe care a trebuit să o respecte toată vara. În urma problemelor de sănătate, soția lui Viorel Lis a fost nevoită să acorde o mare atenție expunerii la soare, astfel că în fiecare zi a folosit cremă cu factor de protecție.

Cred că 99% din zile m-am dat cu cremă, cu factor de protecție mare, cea de bebeluși, dar au fost 1% zile în care am uitat, pur și simplu am uitat, fără să vrei te îmbraci repede și ieși afară, când ieșeam afară din casă îmi aduceam aminte că nu m-am dat cu cremă în locul operației, mă simțeam foarte prost, dar aveam norocul că am în mașină tot felul de bluze și încercam să mă protejez, să-mi pun peste”, a mai spus blondina, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

Citește și: „Vreau sănătate și liniște” Oana Lis și-a pus fanii pe gânduri, după ce a făcut o mărturisire emoționantă în mediul online! Care este cea mai mare dorință a soției lui Viorel Lis: „Mă mulțumesc cu puțin”

Citeste si: “Ca să înceapă să vină prin spate… eu am mai pățit momentul ăsta.” Horia Moculescu, primele declarații după incidentul cu Loredana Groza, când i-a căzut la picioare- kfetele.ro

Citeste si: Ziua pompierilor 2023. Pe ce dată are loc? Programul activităților și ceremoniilor din țară!- stirilekanald.ro

Citeste si: Dana Roba și-a dus fetița cea mare la scoală. Cum a apărut Chantal în prima zi și ce comentariu neașteptat a primit make-up artistul în social media- radioimpuls.ro

Cum și-a petrecut Oana Lis sezonul de vară: „Am învățat să mă bucur”

Vara ce tocmai a trecut a fost una frumoasă pentru Oana Lis, căci a petrecut clipe minunate alături de prieteni și apropiați. Deși nu a fost plecată în vacanțe deosebite, blondina s-a bucurat de locuri noi și frumoase din București.

Totodată, ea a precizat că a învățat să se bucure de lucruri simple, iar din acest motiv nu se simte tristă că nu a reușit să meargă pe litoral sau în alte destianții.

„A trecut foarte repede vara, n-am fost la mare, am fost o singură dată la piscină sau de două ori, a trecut vara foarte repede, eu am învățat să mă bucur de lucruri simple, nu am cine știe ce vacanțe exotice de care să-ți vorbesc, dar m-am simțit bine în București, am ieșit cu prietenii, căutăm locuri frumoase”, a mai spus soția lui Viorel Lis, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Oana Lis [Sursa foto: Facebook]