Să vezi și să nu crezi! Cum arată o piatră funerară, care a făcut înconjurul lumii. Localnicii au rămas șocați când au văzut cine este înmormântată acolo

Oamenii au rămas șocați atunci când au văzut o apariție ciudată într-un cimitir din oraşul Ufa, Rusia. O piatră funerară a reușit să capteze toată atenția localnicilor, iar mai apoi a internauților. Oamenii au observant că piatra funerară respectivă are forma unui Iphone, de un metru şi jumătate înălţime, fiind montată la mormântul unei tinere.

Această curiozitate a devenit rapid virală în mediul online, după ce presa locală a scris initial despre această apariție, care nu a înspăimântat lumea, dar care a pus pe gânduri localnicii.

Piatra funerară este realizată din granit şi are forma unui iPhone, însă de o mărime uriașă. Se pare că acela era telefonul preferat al tinerei decedate. Pe fata înmormântată o chema Rita Shameeva, avea 25 de ani și a decedat în 2016. Localnicii nu știu nici până acum care este cauza morţii. De curând, oamenii au fost șocați să vadă piatra funerară, imensă și total neobişnuită. Piatra funerară a fost comandată de tatăl tinerei, tocmai din Siberia.

Rita Shameeva[Sursa foto: Twitter]

” Am crezut că am halucinații”, a spus un bărbat, care a mers la cimitir și a văzut piatra funerară, citat de Mirror.

„ Cum ar putea un smartphone american să apară dintr-o dată în cimitirul nostru? Și unul atât de imens”, a adăugat bărbatul.

„M-am apropiat și am rămas surprins. Am văzut multe pietre funerare, dar să faci una în formă de iPhone – este o premieră, să fiu sincer. A fost făcută pentru o tânără, din bazalt negru. Foarte neobișnuit”, a mai spus el, conform presei străine.

