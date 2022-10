In articol:

Guvernul ia în considerare creșterea pensiilor și a salariului minim începând de la 1 ianuarie 2023, potrivit unor surse guvernamentale citate de Digi24.

Cu cât ar putea crește pensiile și salariul minim de la 1 ianuarie 2023

Iată cu cât ar putea crește pensiile și salariul minim începând de anul viitor!

Guvernul dorește creșterea pensiilor cu maximum 11%, iar salariul minim ar putea fi majorat la 3.000 de lei, potrivit sursei de mai sus. Propunerea de a crește pensiile și salariului minim a venit din partea ministrului Muncii și a produs un scandal în coaliție.

Membrii coaliției au criticat inițiativa ministrului, deoarece propunerile pe care le-a făcut nu au fost discutate în coaliție înainte de a fi făcute publice.

Salarii și pensii mai mari de la 1 ianuarie. Cu cât ar putea crește pensiile și salariul minim începând de anul viitor [Sursa foto: Freepik]

Marcel Ciolacu susține majorarea pensiilor și a salariului pe fondul creșterii indicelui de inflație

În urmă cu câteva zile, Marcel Ciolacu a discutat depre o posibilă creștere a pensiilor, cu un procent de cel puțin 10%, argumentată prin respectarea Legii pensiilor.

„În primul rând trebuie să respectăm legea. Legea trebuie să vină cu indicele de inflație de anul anterior. Am spus, nu e prima oară, trebuie să plecăm de la 10%, categoric. Când mărim pensiile, mărim la toată lumea, şi cei care au pensii mai mici, şi cei care au pensii mai mari”, a spus Ciolacu.

„Părerea mea e că trebuie găsită calea... cum am găsit când am intrat la guvernare, acel program pe care le-am lucrat împreună cu doamna Olguţa Vasilescu, în care la anumite zone, la peste 3,5 milioane de pensionari am venit şi cu acele ajutoare pe o perioadă, mai ales perioada de iarnă, şi se vede cât de bine au venit”, a adăugat el.

Ciolacu a vorbit și despre creșterea salariului minim, susținând necesitatea măririi acestuia la 3.000 de la 1 ianuarie 2023, dintre care 200 de lei să fie neimpozitați.

„O treime dintre români au rămas cu salariul minim pe economie. Un motiv în plus pentru care PSD susţine necesitatea creşterii salariului minim la 3.000 lei de la 1 ianuarie (inclusiv prin scutirea de taxe şi contribuţii a 200 de lei), propunere cu care va merge în coaliţie”. „Este extrem de clar acum că trebuie să creştem salariul minim. Asta spune şi UE, nu doar PSD”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

