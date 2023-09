Salariul minim crește de la 1 octombrie 2023! Tot ce trebuie să știe românii despre majorare veniturilor și ce efecte există: "Va determina și o creștere a taxelor și amenzilor" | EXCLUSIV

In articol:

Vin vești bune pentru români, salariul minim pe economie urmează să crească de la 1 octombrie 2023.

Ministrul de Finanțe a făcut anunțul în cursul zilei de marți, precizând că suma salariului minim brut va ajunge la 3.300 de lei.

Marcel Boloș a explicat că o altă creștere a salariilor, de la 1 ianuarie, este în discuție la nivelul coaliției de guvernare. În urma majorării de la 1 octombrie, românii ar urma să încaseze aproximativ 83 de lei în plus.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu analistul economic Adrian Negrescu despre această creștere a veniturilor. Dacă pentru mulți ar fi însemnat un motiv de bucurie gândul că se majorează salariile, economiștii trag un male semnal de alarmă referitor la deciziile autorităților.

Salariul minim crește de la 1 octombrie 2023

Salariul minim pe economie urmează să crească de la 1 octombrie 2023. Veniturile românilor se vor majora de la 3.000

de lei brut la 3.300 de lei brut. În urma acestei creșteri, cetățenii ar urma să încaseze o sumă de 83 de lei în plus, restul mergând înapoi la stat prin taxe. Premierul Marcel Ciolacu a fost cel care a vorbit primul despre această creștere salarială.

"Deciziile pe care le avem în coaliția de guvernare sunt, într-adevăr, cele legate de salariul minim şi creșterea acestuia care a fost agreată, în principiu, în coaliția de guvernare. În discuții a fost data de 1 octombrie şi a fost discuția pe 3.300 lei", a precizat Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.

Ministrul Marcel Boloș a confirmat această creștere, precizând că veniturile se vor majora de la data de 1 octombrie 2023.

"Da, este un angajament pe care partidele și l-au luat, inclusiv prin programul de guvernare, la momentul la care Guvernul Ciolacu și-a început mandatul", a spus ministrul Finanțelor, pentru sursa citată anterior.

Ce spun economiștii despre creșterea salariului minim

Pe de altă parte, economiștii nu văd cu ochii la fel de buni creșterea salariul minim. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unei serii de probleme ce poate veni odată cu această majorare și este de părere că măsura nu ar putea rezolva problemele românilor.

"Din punctul meu de vedere, este o decizie luată din pix, fără niciun fel de discuție cu mediul de afaceri, o decizie care se va vedea, în primul rând, într-o creștere a încasărilor statului pe zona de cheltuieli cu sănătatea, pentru că acesta este singurul scop al statului, iar pe de altă parte, o creștere a prețurilor în economie, pentru 80%- 90% dintre companii vor transfera costurile cu salariile în prețurile produselor/ serviciilor pe care le comercializează.

Practic, este gaz pe focul inflației și o metodă prin care statul încearcă să obțină mai mulți bani din economie, dictând din pix o creștere a salariului minim", a explicat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

Românii ar putea vedea și o creștere a salariilor medii?!

Jurnaliștii WOWbiz.ro l-au întrebat pe Adrian Negrescu dacă românii ar putea vedea și o creștere a salariului mediu, odată cu această majorare a salariului minim. Economistul spune că aceasta va întârzia, mai ales că mediul de afaceri încă suferă.

"Cu siguranță nu, pentru că firmele sunt secătuite financiar în momentul de față, iar perspectiva creșterii taxelor va pune pe hold tot ce înseamnă posibile creșteri salariale. Firmele nu își mai permit, în momentul de față, să mai facă creșteri salariale, în condițiile în care din punct de vedere fiscal nu știu pe ce teren vor juca în perioada următoare.

De ce mai cresc salariul minim? Pentru că de salariul minim depind și salariile lor, ale politicienilor. Cu cât crește salariul minim, cu atât cresc și salariile lor. Mai mult decât atât, creșterea salariului minim va determina și o creștere a amenzilor, a punctului de amendă și a tuturor taxelor asociate de statului român cu salariul minim pe economie. Deci pentru stat este un câștig, dar o pierdere pentru mediul de afaceri și pentru toată lumea, prin prisma inflației pe care aceste decizii o va genera", a mai precizat Adrian Negrescu.

Ce taxe ar putea crește odată cu majorarea salariului minim

Odată cu creșterea salariului minim, vor crește și o serie de taxe, dar și punctul de amendă, după cum a explicat Adrian Negrescu.

"O familie cu doi copii are nevoie, pentru un trai decent în România, de aproximativ 2000 de euro pe lună. Câte dintre familiile din România câștigă acești bani?! Probabil nici jumătate sau nici un sfert dintre români.

În condițiile în care salariul minim nu îți ajunge nici măcar să-ți plătești facturile și să îți asiguri o masă zilnică în fiecare zi, vă dați seama că 80 de lei în plus nu fac o diferență.(...) Sunt este ridicolă raportat la nivelul prețurilor, astăzi am văzut datele de la statistică care arată că prețurile alimentelor continuă să crească în ciuda măsurilor luate de autorități, iar prețul produselor nealimentare este de asemenea pe plus", a mărturisit Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

