Salma Hayek, adevărul despre bustul ei! A recurs sau nu la bisturiu?

Salma Hayek, adevărul despre bustul ei

Salma Hayek este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywod, cât și una dintre cele mai apreciate pentru modul cum arată. La vârsta de 54 de ani, actrița are un trup de invidiat. Ea a fost lăudată de-a lungul timpului pentru modul în care a reușit să se mențină în formă.

Despre Salma Hayek s-a scris de multe ori că ar fi apelat la ajutorul medicului estetician pentru a își mări bustul.

Diferențele în zona bustului de-a lungul anilor este vizibil în fotografiile postate de Salma Hayek. Celebra actriță a decis să vorbească despre acest subiect și să nege încă o dată că nu a recurs la bisturiu. „Lumea a spus că mi-am mărit bustul cu ajutorul chirurgului estetician şi nu-i pot învinovăţi pe cei care cred asta", a declarat ea.

Salma Hayek neagă că a ajuns pe mâna medicului estetician [Sursa foto: Instagram]

Salma Hayek a explicat evoluția bustului ei

Salma Hayek a fost invitată la emisiunea „Red Table Ralk”, moderată de Jada Smith, soția lui Will Smith. Actrița de la Hollywood a vorbit despre diferența de bust din ultimii ani, care a avut loc prin mod natural.

„Mulţi oameni spun că mi-am făcut o mărire de sâni. Şi nu-i învinovăţesc. Într-adevăr, sânii mei erau mai mici. Dar şi restul corpului meu era mai slab", a spus ea la emisiunea „Red Table Talk”.

Salma Hayek a vorbit despre flcutuațile de greutate pe care le-a avut de-a lungul timpului, cât și diferitele etape ale vieții care au făcut-o să treacă prin mai multe schimbări. Bustul vedetei a crescut în mod natural, în ciuda tuturor semnelor de întrebare ridicate de curioși.

„În cazul unor femei, sânii îşi reduc dimensiunea de-a lungul timpului, ele pierd din grăsime. Dar în cazul altor femei, când câştigă în greutate li se măresc şi sânii. La fel se întâmplă şi când eşti gravidă, naşti şi alăptezi, sânii cresc şi nu îşi mai revin la dimensiunea de dinainte. Iar în alte cazuri, sânii cresc din nou şi când eşti la menopauză. Iar eu se întâmplă să fiu una dintre acele femei cărora le-au crescut sânii la fiecare dintre aceste etape.

Când m-am îngrăşat, când am fost însărcinată şi când am intrat la menopauză. Am schimbat multe măsuri la sutien. Şi nu e neapărat numai de bine, resimt dureri de spate, iar despre asta nu se prea vorbeşte. La fel cum nu se vorbeşte despre creşterea sânilor la menopauză- se bate moneda pe bufeuri şi diverse stări emoţionale. Dar mai e ceva de spus: menopauza nu înseamnă momentul de expirare a femeii. Femeia nu are termen de expirare. Poţi să fii în cea mai bună formă la orice vârstă!", a mai spus Salma Hayek.