Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, este în doliu. O persoana importantă din viața lui a murit

Întreaga populație din India este în lacrimi, mai ales industria cinematografică, după ce Dilip Kumar, unul dintre actorii renumiți, a decedat după ce a pierdut lupta cu o boală grea, care îl măcina de ani de zile. Dilip Kumar s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani după ce a realizat o carieră uimitoare.

Salman Khan s-a arătat devastat de vestea pe care acesta a primit-o, urmând să îi aducă un tribut starului de film. Iubitul Iuliei Vântur a postat pe contul său de Twitter o fotografie în care acesta apare alături de starul Dilip Kumar, adăugând și un mesaj emoționant: „Cel mai bun actor pe care cinematografia indiană l-a văzut și-l va cunoaște vreodată! Odihnește-te în pace, Dilip Kumar”

