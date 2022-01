Sandra Iazbașa a descris-o pe Nadia Comăneci. Nimeni nu a mai spus asta despre "Zeița de la Montreal". Cum a influențat-o în carieră

In articol:

Sandra Izbașa este una dintre gimnastele de aur ale României, multiplă campioană mondială și europeană. Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", sportiva a rememorat momente din cariera sa, a vorbit despre legătura cu părinții, dar și despre Nadia Comăneci, omul de la care "a furat" eleganța și perfecțiunea.

Sandra Izbașa, detalii din viața unei campioane

Sandra Izabașa este una dintre gimnastele de aur ale României. Din 2006 a participat la competiții europene și mondiale. În 2008 a participat la Jocurile Olimpice de vară, iar în 2012 la Jocuirle Olimpice de vară de la Londra unde a primit medalia de aur. A pășit pentru prima dată într-o sală de gimnastică la vârsta de 4 ani și de mică a arătat că are talent. Unul dintre marile sale atuuri a fost înălțimea, un aspect rar întâlnit la gimnaste.

"Înățimea m-a avantajat. Într-adevăr eu am practic și doi ani de zile la școală handbal. Am început gimnastica la 4 ani și îmi doream să fiu o femeie înaltă. Eu am crescut brusc. În momentul în care am intrat la lotul de junioare în 2002 am crescut aproape 13 cm într-un an și jumătate. De acolo am început să construiesc totul pe parte fizică. Am făcut multă forță, mi-am dezvoltat toate grupele musculare și m-am obișnuit să fiu înaltă.

Și altă grație este atunci când apari pe un sol și te vedete și ultimul spectator din cea mai îndepărtată tribună și alta când ești mai micuț. Eu am 1,66 înălțime și m-a avantajat. Grație, armonie, expresivitate. Ai multe atuuri atunci când ești înalt.", a declarat Sandra Izbașa în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Cum i-a influențat Nadia Comăneci cariera Sandrei Izbașa

Nadia Comăneci a fost una dintre marile sale susținătoare. Deși în trecut a declarat că nu a copiat niciodată în totalitate o altă gimnastă, Sandra Izbașa a mărturisit că a "copiat" de la Nadia Comăneci ceea ce a admirat cel mai mult.

"În primul rând când eu am pășit în sala de gimnastică urmăream gimnastica. La vârsta de 10 ani urmăream Jocurile Olimpice de la Sydney, mi-a plăcut să urmăresc de la fiecare gimnastă să fur câte ceva, ambiție, putere, frumusețe, eleganță. Nadia tot timpul a fost alături de noi și ne-a sfatuit. Niciodata nu ne-a spus să o copiem. Undeva în 2004-2005 m-a întrebat care este idolul meu și am spus că sunt eu. Îmi doresc să mă construiesc pe mine și să scriu istorie pentru România. De la Nadia am furat eleganța și perfecțiunea, pentru că până la urmă Nadia a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Perfecțiunea pentru mine... aici e linie fina pentru ca poți să pici în cealaltă panta. Îți dorești foarte mult să fii perfecționist și s-ar putea să o iei razna, dar mie mi-a plăcut ce a prezentat Nadia. Era ca un ceas elvețian.", a mărturisit Sandra Izbașa în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal d.

