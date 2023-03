Sânziana Buruiană a vorbit pentru prima dată despre prietenia cu Andreea Tonciu și Simona Trașcă! Cândva erau un trio de senzație pe TV | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană și Cristina Pană, foste asistente tv, se lansează împreună într-o afacere unde protagoniste sunt fetițele lor. La o ședință foto organizată recent, Sânziana Buruiană si Cristina Pană au vorbit despre proiectele lor, dar și despre relația pe care o au după atâția ani.

Sânziana Buruiană, totul despre prietenia cu Andreea Tonciu și Simona Trașcă

Izabela, fata cea mare a Sânzianei, este deja o mică vedetă, iar de curând a început să și cânte. Sânziana Buruiană a vorbit și despre faptul că nu-și mai dorește încă un copil, dar și despre faptul că ar dori să intre în Cartea Recordurilor privind alăptarea.

Sânziana Buruiană, Andreea Tonciu și Simona Trașcă au fost cândva un trio de invidiat. Oriunde apăreau făceau ravagii. Publicul le adora, mai ales pentru simțul umorului. La ani distanță de la proiectul pe care l-au avut împreună, Sânziana Buruiană a vorbit despre relația cu cele două vedete.

"A fost un reality show foarte interesant cu cele două prietene ale mele. Am făcut multe năzdrăvănii împreună și chiar eram așa pe val. Acum fiind fiecare la casa ei cu familii nu prea am mai păstrat foarte mult legătura, însă poate cine știe...în curând putem face un reality alături de copii. Eu am mai avut și cu fetele, dar nu cu prietene foarte apropiate. Mi-aș dori să am un reality în care să fiu cu prietenele mele cu care petreceam eu acum ani de zile, adică să se vadă schimbarea aia. Cristina Pană este una dintre prietenele cu care încă mai păstrez legătura. Am fost, la fel, asistente împreună la emisiunea de la KanalD și chiar dacă nu ne vorbim luni întregi, de fiecare dată când ne sunăm, parcă de ieri nu am mai vorbit. Prieteniile astea sunt foarte importante. Atunci când ești pe același vibe cu un om, cred că poți să construiești lucruri frumoase și acum fiind mămici. Important e să fii pe aceeași lungime de undă.", a declarat Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană nu mai vrea al treilea copil

Sânziana Buruiană a fost față în față cu testul sincerității. Vedeta ne-a declarat dacă urmează să facă și al treilea copil. Are două fetițe, dar oare e pe drum și un băiețel. Sânziana nu s-a ferit și ne-a spus tot.

"Nu știu. Eu mă gândesc ce vrea Dumnezeu. Fetele mele și-ar dori un frățior, de ce nu, dar eu încă nu mă văd mămică de băiat. Mă văd cu rochițe, fustițe, pampoane. Dacă o să am un băiețel, o să fie și el tot așa păpușel, altfel nu concep. Sinceră să fiu, eu mi-am dorit să am un singur copil, cea de-a doua a fost o surpriză pentru mine. Eu fiind singură la părinți nici nu concepeam al doilea copil, nici prin gând nu îmi trecea, însă Dumnezeu a vrut alt lucru și a făcut foarte bine, pentru că fiind două fete împreună, două surioare, au grijă una de cealaltă. Am observat cât de importantă este dragostea de soră și cât de important este să ai pe cineva, lucru pe care eu nu l-am trăit și atunci cu mai mulți copii chiar nu mi-aș fi imaginat. Poate dacă m-aș fi apucat mai devreme cine știe, dar acum cred că este destul de târziu pentru un al treilea copil.", a precizat Sânziana Buruiană.

