Sânziana Buruiană alăptează de 7 ani! ”Fata cea mare a renunțat pentru că a început școala” Vedeta se pregătește să intre în Cartea Recordurilor | EXCLUSIV

Sânziana Buruiană și Cristina Pană, foste asistente tv, se lansează împreună într-o afacere unde protagoniste sunt fetițele lor. La o ședință foto organizată recent, Sânziana Buruiană si Cristina Pană au vorbit despre proiectele lor, dar și despre relația pe care o au după atâția ani.

Sânziana Buruiană nu își mai alăptează fiica cea mare

Izabela, fata cea mare a Sânzianei, este deja o mică vedetă, iar de curând a început să și cânte. Sânziana Buruiană a vorbit și despre faptul că nu-și mai dorește încă un copil, dar și despre faptul că ar dori să intre în Cartea Recordurilor privind alăptarea. În interviul acordat Andradei Bratovianu, Sânziana a vorbit și despre planurile sale, dar și despre o posibilă colaborare cu Andreea Tonciu și Simona Trașcă.

Sânziana Buruiană alăptează încontinuu de 7 ani. Fiica cea mare a renunțat de curând, dar cea mică nu are de gând. Vedeta ne-a oferit un interviu exclusiv în care încurajează mămicile să alăpteze cât mai mult timp și recunoaște că este mândră de felul cum arată după cei 7 ani de alăptat.

"Sper să fiu numărul 1 în ceea ce privește alăptatul în România. Trebuie să mă interesez care a fost cel mai mare record. Mie chiar mi se pare o performanță să poți să alăptezi atâta timp și sunt fericită că am putut să le creez o imunitate foarte puternică și acum cât va vrea Dumnezeu. Dacă ajung să depășesc și recordul, poate cel puțin de la noi din țară. Cea mare a renunțat de curând, pentru că a început școala și a văzut că cea mică ocupă tot spațiul, dar a fost o perioadă în care au fost alăptate în tandem, la început. Nu prea știam foarte multe despre lucrul acesta, însă chiar mă gândeam la un moment dat, cum ar fi să fac o ședință foto cu ele, cred că cu siguranță ar fi ajuns poza în toată lumea. După 7 ani de alăptat, încă mă mențin bine. N-am nevoie de silicoane, cred eu. Am avut noroc, pentru că din păcate sunt mămici care nu pot alăpta, se întâmplă diverse lucruri, poate că în prima lună e un pic mai dificil și atunci renunță. Eu le-aș sfătui să nu renunțe, pentru că un copil alăptat este un copil sănătos, cu o imunitate foarte bună și, după cum vedeți, nici pieptul nu se lasă foarte mult. Nu vă faceți griji, dragi mămici, fiți acolo ferme pe poziții și luați atitudine.", a declarat Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană își lansează fiica în muzică

Fiica cea mare a Sânzianei Buruiană, Izabela, are un talent special și anume cântă. Vedeta încearcă să o facă cât mai auzită și să îi exploateze talentul. Sânziana ne-a povestit cum a descoperit că fiicei sale îi place muzica și cum a creat prima ei piesă.

"M-a surprins că îi place muzica. Eu am fost tot timpul la prezentări de modă. Fiind fotogenică, m-am gândit că va avea succes. De mică a fost și la Paris, la Praga. La 4 anișor, ea deja defila, însă ea de curând mi-a spus mami, mie îmi place să cânt și atunci am zis haide să îmbinăm puțin muzica cu ce se poartă acum, rețelele de socializare, trendul ăsta care a luat amploare. Generația nouă e foarte încântată de chestiile astea și am zis să țin și eu pasul cu ele. Atunci am făcut o piesă modernă, care să fie perfectă și pentru rețelele de socializare, dar și ca melodie.", a mărturisit Sânziana Buruiană, la WOWnews.

