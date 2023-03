Andreea Bănică a pus piciorul în prag, după ce a suferit prea mult: "A fost ultimul scandal între noi, am zis că nu mai stau să suport abuzurile lui". Prin ce a trecut când avea doar 19 ani?

In articol:

Andreea Bănică este acum o artistă, femeie, mamă și soție împlinită, căci a reușit să facă tot ce și-a propus și a ajuns acolo unde a visat mereu.

Dar ce nu știe multă lume este faptul că în spatele vieții de nota zece pe care o duce acum, vedeta ascunde o copilărie și o adolescență traumatizante.

Andreea Bănică ascunde o mare suferință legată de tatăl său

Totul din cauza problemelor pe care tatăl ei le avea cu alcoolul, ceea ce-l făcea să fie violent cu toți din familie, soție și copii.

Astfel că, după ce a îndurat multe scandaluri, certuri și bătăi, la 19 ani, Andreea Bănică a decis să plece de acasă și să nu se mai uite în urmă.

Și-a luat viața în mâini și și-a impus să nu mai accepte niciunui bărbat din viața sa să fie violent cu ea sau cu oricine altcineva din jurul ei.

Însă, a rămas pentru totdeauna cu un regret mare în suflet în ceea ce-l privește pe tatăl său, despre care spune că a fost un om bun, căci doar el a împins-o către artistul de astăzi, doar că alcoolul îl făcea să fie agresiv.

Tocmai pentru bunătatea lui, notează artista, și-ar fi dorit să poată atunci să îl ajute, să îl trateze și să îl aibă mai mult timp aproape, să vadă ce fată a crescut și câte a reușit să facă.

”Da, absolut (nr. regret că nu l-a ajutat mai mult)! Când am împlinit 19 ani, atunci a fost ultimul scandal între noi, am zis că plec de acasă, că nu mai stau să suport abuzurile lui şi mi-am impus ca eu să nu ajung vreodată aşa, să stau ca mama mea şi să accept tot din partea unui soţ, mai ales să fie violent cu copiii mei, asta în niciun caz. Acela a fost momentul când am zis „Gata, este finalul, plec de acasă şi să se descurce amândoi”, a spus Andreea Bănică, conform Fanatik.

Ulterior, după plecarea de acasă, Andreea Bănică spune că a fost străină de tot ce se întâmpla în casa părintească.

Mama i-a ascuns lucruri, iar ea fiindcă a putut să evadeze din casa groazei, s-a detașat de tot răul de acolo și a ajuns să își vadă părinții doar pe fugă, când îi vizita.

Atunci, spune cântăreața, când ea se afla în vizită la părinți, nimic din coșmarul trăit până la 19 ani nu se mai repeta, căci lucrurile, pentru o perioadă scurtă de timp, puteau fi normale.

”Mama mea poate că nici nu mi-a mai spus mai departe ce se întâmpla între ei doi, eu am putut să fug, practic să evadez. Da, am regretat mult, dar nu aveam ce să fac pentru că eram mult prea mică, fără putere, posibilităţi de niciun fel, am plecat şi practic am luat-o de la capăt. Acasă m-am mai întors doar în vizită, dar în vizită nu se întâmpla ce se întâmpla când stăteam non stop acasă”, a mai adăugat artista.