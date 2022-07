Sânziana Buruiană, defilare spectaculoasă pe podium cu fiica ei! "Ea mă aranjează pe mine" Detalii din culisele familiei ei | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană este mămica mândră a două fetițe, cea mare în vârstă de șase ani și mezina familiei, în vârstă de doi ani. Blondina s-a mutat în Ungaria, alături de fiicele ei și partenerul de viață, Nicolae Zuluf, iar cei patru și-au schimbat complet stilul de viață, Sânziana fiind extrem de fericită în prezent.

Sânziana Buruiană și fiica ei, defilare incendiară pe podium

Sânziana Buruiană își iubește extrem de mult fetițele. Cea mare, în vârstă de 6 ani, este pasionată de modelling și chiar a defilat cu mama ei, pe podiumul de la Bucharest Fashion Week. Într-un interviu exclusiv, Sânziana Buruiană ne-a dezvăluit ce sentimente au încercat-o atunci când a pășit pe aceeași scenă, alături de fiica ei.

"Am venit special pentru acest eveniment, unde am defilat eu și Izabela. Sunt tare încântată că suntem împreună la Fashion Week. Este prima noastră defilare. Ea nu prea știe că mami înainte defila foarte des, a fost direct introdusă în lumea modelling-ului de micuță și acum chiar a fost surprinsă că am defilat împreună.", a declarat Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană susține că se înțelege de minune cu fetițele ei. Ba chiar, cea mică nu se lasă nici ea mai prejos și se ocupă de aspectul mamei ei. Vedeta este o mămică tare mândră.

"Ne înțelegem bine, suntem și prietene aș putea spune eu. Mă bucur că îmi împărtășește, deocamdată, toate secretele și ne ajutăm reciproc. Deja cea mică a început să mă aranjeze. Acum, culeg și eu rezultatele muncii, cum ar veni. Dacă până acum eu o aranjam pe ea, acum să vezi cum are fardurile ei de copii și mă aranjează. Îmi spune <Mami, trebuie să te fac frumoasă.> Suntem la un alt nivel. Chiar cred că atunci când va fi mai mare, se va ocupa și de aranjatul lui mami." , a mărturisit Sânziana Buruiană, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

Fiica Sânzianei Buruiană, viitor model?

Sânziana Buruiană își susține fiica în acest domeniu, al modelling-ului, însă ar prefera să aibă și un plan B. Iată la ce s-a gândit pentru viitor, blondina, în ceea ce privește cariera micuței ei.

"Eu o susțin, în primul rând, în ceea ce îi place ei. Am zis că o să o las pe ea să aleagă. O să o duc în mai multe locuri. Îi place mult să și cânte, am văzut că și desenul este una dintre pasiunile ei. Acum nu îmi dau seama exact ce cale o să urmeze, dar, momentan, pentru că este micuță și foarte fotogenică, îmi doresc să facă și modelling. Mai târziu, totuși, mi-aș dori să aibă și o meserie așa mai serioasă, este și o zodie mai de șefă. În timpul liber mi-ar plăcea să o văd în reviste, pe podium, mai ales că deja a fost și pe un podium internațional, la 5 ani a defilat la Fashion Week la Paris și la Praga. Îmi place că acum, în rândul copiilor, este o evoluție mult mai rapidă, decât era pe vremea noastră.", a mai spus Sânziana Buruiană.