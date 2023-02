Sânziana Buruiană își lansează fiica în muzică: "Vreau să aibă succesul trupei Andre de pe timpuri" A recunoscut că o cam ustură buzunarul să o facă artistă | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană este mămica mândră a două fetițe, cea mare în vârstă de șase ani și mezina familiei, în vârstă de doi ani. Blondina s-a mutat în Ungaria, alături de fiicele ei și partenerul de viață, Nicolae Zuluf, iar cei patru și-au schimbat complet stilul de viață, Sânziana fiind extrem de fericită în prezent.

Sânziana Buruiană și-a lansat fiica în industria muzicală

Sânziana Buruiană este o mămică tare implicată în cariera fiicei ei. Acum vrea să o lanseze în muzică și are deja toate planurile făcute. Vedeta ne-a povestit cât de costisitor a fost și de ce este cel mai tare pasionată fetița ei.

"I-am făcut o piesă, o să fie un duet împreună cu un băiețel și sper să fie de impact, ceva așa să fredoneze toată lumea. Mi-am dat seama că este o industrie grea, eu nu prea am avut treabă cu partea muzicală, acum am văzut că este o investiție destul de mare și costurile piesei, ale videoclipului. Ca să fii un artist de mic, trebuie să investești și timp, să mergi la cursurile de canto frecvent, nu este chiar atât de ușor, precum este la modelling. Ea asta își dorește, îi place foarte mult, îi plac lucrurile care sunt la modă acum, tot ce înseamnă tiktok, vlogguri și atunci admiră foarte mult partea nouă a muzicii. Atunci am zis să îmbinăm vloggul și muzica.", a declarat Sânziana Buruiană, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Sânziana Buruiană vrea ca fiica ei să aibă succesul trupei Andre

Sânziana Buruiană are niște preferate în industria muzicală și vrea să își vadă fiica la fel ca ele. Este vorba despre o trupă celebră, care de ceva timp s-a reunit și și-a reînceput activitatea. Fiica vedetei are și ea modelele ei, din noua generație, care fac furori pe internet.

"Ei îi place foarte mult de fetele noi care au intrat în muzică, Andra Gogan, Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică. Pe vremea noastră erau cântărețele de renume, pe care le știe toată lumea, dar generația nouă are ate modele și atunci trebuie să ținem pasul, pentru că am văzut că au un impact foarte mare în rândul tinerilor. Ea merge și la cursuri de dans la Andra Gogan și atunci încearcă să meargă și pe partea asta de dans, de vlog, de orice, să fie pregătită. Aș vrea să aibă succesul trupei Andre de pe timpuri sau să fie iubită de copii ca Andra Gogan.", a mărturisit Sânziana Buruiană, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

