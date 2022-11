Sânziana Buruiană răspunde după ce a fost acuzată că e leneșă: "Nu m-am născut să stau la cratiță. Eu făceam treabă doar la filmări" | EXCLUSIV

In articol:

Sânzina Buruiană este clar o mămică devotată și una dintre cele mai sexy femeie din showbiz, însă mereu a recunoscut că treburile gospodărești nu sunt deloc punctul său forte.

Diva a reacționat savuros, după ce nea Marin ar fi acuzat-o că e leneșă.

Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre filmările la care au participat împreună și chiar a mărturisit că doar acolo făcea treabă și spune, în glumă că reușea să facă o treabă foarte bună și mai ales mult show.

Recent, nea Marin a fost întrebat într-un podcast care sunt cele mai leneșe vedete cu care a filmat așa că prezentatorul le-a adus în discuție pe Sânziana Buruiană și Simona Senzual. Acesta a mărturisit că au fost vedete pe care a fost nevoit să le mai împingă de la spate, dar într-un final a recunoscut că totuși a fost surprins de cât de harnice erau.

Sânziana Buruiană, reacție savuroasă după ce a fost acuzată că ar fi leneșă

Nea Marin a fost întrebat într-un podcast cine a fost cea mai leneșă vedetă cu care a colaborat în emisiuni, iar după Simona Senzual, în top a venit Sânziana Buruiană.

"Au fost mai mulți care erau leneși și trebuiau împinși de la spate. Au fost mulți, uite de exemplu, Simona Senzual și Sânziana Buruiană", a declarat nea Marin, în podcastul lui Horia Brenciu.

Jurnaliștii Wowbiz.ro au vorbit cu Sânziana Buruiană, iar diva recunoaște că treburile casnice nu au fost niciodată punctul ei forte, iar singurul loc în care făcea treabă erau doar filmările cu nea Marin.

"Eu făceam treabă doar la Nea Marin. Eu, de obicei, nu sunt genul de persoană care să am vreo legătură cu treburile casnice, pur și simplu doar în emisiuni îmi dau silința.

În rest, de mică am fost răsfățată, am avut ajutor, toată lumea m-a ajutat, m-a răsfățat și atunci normal că mi-a venit greu la emisiunea lui să fac toate lucrurile alea. Dar eu zic că mereu am ținut pasul. Eu am avut și căzătura aia celebră la nea Marin emisiune pentru că el nu a avut răbdare să mergem să îmi schimb pantofii și am căzut, mi-a căzut telefonul în lac", a mărturisit sexy mămica, pentru WOWbiz.ro.

Sânziana Buruiană [Sursa foto: Facebook]

Sânziana Buruiană spune cum erau filmările cu nea Marin

Diva a avut o reacție savuroasă și chiar ne-a mărturisit, cu zâmbetul pe buze, că se descurca foarte bine, reușea să încurce toate emisiunile și filmările alături de celebrul realizator.

"Era un ritm foarte alert, mai ales pentru o persoană care nu a fost niciodată obișnuită cu astfel de treburi. Sunt supărată că a zis așa ceva, pentru că eu doar la el în emisiune făceam treabă. Nici acasă nu fac treabă cum făceam la nea Marin.

Fără niciun ajutor și mai ales că nu eram învățată să fac eu cred că mă descurcam foarte bine, încurcam toată emisiunea, dar ce-i drept făceam un mare show, păi cu noi a făcut tot show-ul.

Niciodată nu trăgeam chiulul al muncă că știam că e periculos. Și dacă nu voiam tot trebuia măcar să mă prefac că muncesc. Nici la mama acasă nu am muncit ca la nea Marin. Are un stil așa autoritar în care nu ai cum să stai locului, trebuie să ții pasul cu el", a mărturisit ea, în exclusivitate.

Sânziana Buruiană [Sursa foto: Facebook]

Sânziana Buruiană are alte calități

Vedeta recunoaște că treburile gospodărești nu sunt pentru toată lumea și spune clar că ea nu este o persoană făcută să stea la cratiță. Frumoasa blondină se bucură că soțul ei nu este un bărbat cu astfel de pretenții și mai ales este de părere că în zilele noastre femeile muncesc cot la cot cu bărbații, iar astfel nu reușesc să împace toate lucrurile pe care ar trebui să le facă.

Energia pozitivă și vibe-ul sunt lucrurile la care diva nu renunță niciodată, indiferent când ar fi de greu.

" Eu am avut și un reality cu fetițele, iar când era vorba de treburile casei nu eram eu aia care se ocupa. Preferam să fac lucruri frumoase, să merg cu ele să le plimb, dar în niciun caz să stau la cratiță. Păi nu m-am născut să stau la cratiță, le las pe altele să fie gospodine.

E bine că soțul meu nu are pretenții din astea! Știi cum e că mulți bărbați zic că femeia trebuie să facă mâncare, să facă sarmalele bune. Eu nu consider că femeia e făcută să stea la cratiță. Atâta timp cât ești o femeie de carieră, ai o activitate intensă, te ocupi și de copii, chiar nu poți să le faci pe toate și atunci e normal că la unele dintre treburi să ai parte și de ajutor.

Așa erau bunicile noastre, dar în zilele de azi femeia are alte treburi, femeia lucrează cot la cot cu bărbatul, are alte atribuții și atunci normal că partea asta casnică are un rol mai mic", a mai dezvăluit vedeta.

