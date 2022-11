Soțul Sânzianei Buruiană, un bărbat norocos! Vedeta e dispusă să îi ierte orice: "Eu nu prea înțeleg despărțirile astea după primul hop" | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană este mămica mândră a două fetițe, cea mare în vârstă de șase ani și mezina familiei, în vârstă de doi ani. Blondina s-a mutat în Ungaria, alături de fiicele ei și partenerul de viață, Nicolae Zuluf, iar cei patru și-au schimbat complet stilul de viață, Sânziana fiind extrem de fericită în prezent.

Sânziana Buruiană își iartă soțul pentru orice

Noi i-am pus întrebarea și tot noi am rămas cu gura căscată. WOWbiz a fost curios să afle de la Sânziana ce lucru ar pune stop relației ei cu soțul. Se pare că nu există niciun lucru. Nicolae Zuluf poate să facă orice, iar Sânzi îl va iubi până la capăt. Iată și explicația vedetei.

"Eu în momentul în care m-am hotărât să mă căsătoresc, m-am hotărât că ăsta este pasul pe care trebuie să îl fac în viață și niciodată nu s-a pus problema să am vreo îndoială. A fost o decizie pe care am luat-o foarte hotărâtă, la fel ca și în momentul în care m-am decis să le fac pe fetițe. A fosta clar că din momentul ăla amândoi, din soț și soție am devenit părinți și cred că e un statut care nu se compară cu nimic. În momentul în care devii părinte, noi nu mai existăm, doar copilul. Eu nu prea înțeleg despărțirile astea după primul hop, prima greutate sau tentațiile care nu mai au timp să existe, nici să îți mai treacă prin minte așa ceva, când copiii au atâta nevoie de tine. Când îi văd pe unii cu gelozii, mi se pare penibil, nu își mai au rostul. Alea sunt la început când ești îndrăgostit, după aceea te maturizezi. Pe mine, fetițele m-au maturizat enorm și mi-au oferit o responsabilitate pe care nu credeam vreodată că o să o pot duce la bun sfârșit. Am învățat odată cu ele și uite că dragostea te face să prinzi putere.", a declarat Sânziana Buruiană, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Sânziana Buruiană, împotriva despărțirilor dintre cuplurile tinere

Sânziana Buruiană susține că va rămâne veșnic la brațul lui Nicolae Zuluf, indiferent de ce se va întâmpla. Vedeta oferă o lecție de viață tuturor cuplurilor la început de relație, care dau cu piciorul la tot, din motive puerile.

"Viața te maturizează atât de mult, încât suferințele din dragoste din tinerețe sunt nimic pe lângă suferințele care încep după 35 de ani, când îți pierzi bunicii, părinții etc.. Este bine să ai lângă tine un soț, care să-ți fie alături cu adevărat pentru că vin și momente fericite când te bucuri de realizările copiilor, dar și boli, bătrânețea celor dragi care este inevitabilă.", a mărturisit Sânziana Buruiană, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

