Sărbătoare mare în familia Elenei Udrea. Fiica ei, Eva Maria, a împlinit trei ani: "Să nu uiți că mama te iubește mereu"

Elena Udrea a avut parte de o sărbătoare mare în familie, deoarece micuța ei, Eva Maria, a împlinit vârsta de 3 ani. Cum nu putea trece cu vederea o zi atât de importantă, vedeta a ținut să scrie câteva rânduri cu această ocazie și să posteze și un mesaj emoționant pe contul personal, în care să-și exprime trăirile de mamă.

Elena Udrea, mesaj emoționant pentru fiica ei, la ceas aniversar

Elena Udrea a trăit clipe copleșitoare de ziua fiicei ei, pe care a serbat-o cu mare fast. Celebra blondină este o femeie împlinită, căci a reușit să își clădească familia mult dorită și să-și îndeplinească cel mai mare vis, acela de a deveni mamă.

Fiica Eleni Udrea[Sursa foto: Facebook]

Au trecut trei ani de când Eva Maria a venit pe lume și le-a făcut o bucurie imensă părinților, iar momentul aniversării nu a trecut nemarcat, căci Elena a ținut să își deschidă sufletul în fața celor care o urmăresc și să transmită un mesaj emoționant, dedicat fiicei ei: "La mulți ani, fetița mea minunată! Îți urez să fii sănătoasă, să fii fericită în fiecare zi, să îi ai pe mami, pe tati, pe buni și pe toți cei care te iubesc alături mereu și să poți să faci în viață orice îți vei dori! Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Măicuței Sfinte în fiecare clipă pentru că ești în viața mea! Să nu uiți că mama te iubește mereu, cel mai mult pe lume!", a fost mesajul postat de Elena Udrea, pe contul personal de Facebook.

Fiica Elenei Udrea[Sursa foto: Facebook]

Elena Udrea nu a făcut cunoștință cu soacra ei

Chiar dacă Elena Udrea este de ceva timp cu Adrian Alexandrov și și-a întemeiat o familie frumoasă alături de acesta, blondina a recunoscut, după ce mai multe zvonuri au apărut în presă, că nu a apucat să își cunoască soacra nici până la acest moment.

Fosta soție a lui Dorin Cocoș are și o explicație pentru situație creată, spunând că singurul motiv pentru care nu s-a văzut fizic cu mama iubitului ei l-a reprezentat distanța, deoarece femeia locuiește în străinătate: "Nu mă cunosc cu soacra mea, așa au fost lucrurile. Ea este plecată din țară, locuiește în Italia, eu am fost plecată doi ani. Când a venit ea aici, eu nu eram, de când am venit eu, a fost chestia asta cu COVID-19 și nu a apucat să vină. Deci nu o cunosc, o văd doar pe telefon când vorbește cu Adrian. Cred că este o femeie minunată pentru că a crescut frumos doi băieți, aștept să ne cunoaștem, sunt sigură că va fi ok. Acum mă întreb cum este să fii soacra Elenei Udrea sau bunica fiicei Elenei Udrea. Cred că va fi un moment interesant, pentru că și eu sunt curioasă cum este să fii noră, căci eu nu am avut una niciodată, mama lui Dorin Cocoș era moartă când ne-am cunoscut noi.", a declarat Elena Udrea, în cadrul unei emisuni tv.