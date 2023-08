Saveta Bogdan, foc și pară! Artista îi dă replica Angelei Rusu și o taxează grav: „Numele ei e prea mic pentru numele meu” | EXCLUSIV

In articol:

Scandalul din lumea folclorului este departe de a se încheia! Angela Rusu și-a caracterizat mai multe colege de breaslă, precum Laura Lavric, Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu sau Vlăduța Lupău. Dacă despre prima dintre ele a spus că aceasta ar fi cea mai prefăcută, rea și invidioasă artistă, iar Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan au fost adăugate de către colega lor de breaslă în categoria interpretelor fără

talent. Acum, replicile încep să curgă.

Angela Rusu a afirmat că Saveta Bogdan nu este talentată

Zilele trecute, Angela Rusu a fost invitată la rubrica sosurilor iuți, acolo unde a fost nevoită să răspundă la câteva întrebări despre colegii ei de breaslă. În cadrul emisiunii televizate, Angela a vorbit, în termeni foarte duri despre mai multe colege de breaslă, printre care și Saveta Bogdan. Întrebată cine crede că este artista din muzica populară care nu are talent, Angela Rusu a răspuns fără ezitare.

„Elena Merișoreanu nu are talent. Al doilea nume e Saveta Bogdan”, a spus Angela Rusu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Saveta Bogdan, replică usturătoare pentru Angela Rusu

Saveta Bogdan nu trece cu vederea și răspunde afirmațiilor la adresa ei. A luat apărarea celorlalte colege de breaslă, iar pe Angela Rusu a pus-o la punct. Iată ce argumente și replici a avut artista, proaspăt întoarsă din America.

„Eu abia m-am întors din America azi-noapte și mi-au spus colegii că ne-a vorbit de rău această colegă. Eu nu îi pronunț numele, pentru că numele ei este prea mic pentru numele meu. Ne-a făcut în toate felurile, ne-a jignit, dar ea vorbește de Elena Merișoreanu, care e un nume, o femeie frumoasă, talentată, are o familie, are și nepoți. Cum poți să spui așa ceva de colegele tale, care tu nici nu meriți să le pronunți numele, tu ești nimeni. Cine era pe timpul lui Ceaușescu făcea carieră, nu oricine putea. Mie mi-ar fi rușine să vorbesc despre Saveta Bogdan. Păi câte CD-uri am? Am 15 plăci și 8 CD-uri. Păi se compară ea cu mine? Eu am făcut 19 piese într-o zi cu orchestra de la Cluj. Ea ar trebui să mai învețe să își vadă de lungul nasului, să judece ce vorbește, să nu pronunțe numele unor artiști cu o carieră de 60 de ani în spate. Am fost în America, lumea îmi cerea să cânt piesele Nicoletei Voica? Păi se poate să vorbești despre ea, cât de frumos cântă? Ea abia a băgat nasul în muzică. Ne face ea comuniste, dar și ea a trăit tot aici, că are și ea 50 de ani. Sunt foarte supărată, eu am o stea în America, pe Aleea Celebrităților, unde vin numai bogătași acolo. Ea nu are nicio stea, nimeni nu vorbește de ea pe acolo. Ar trebui să judece ce vorbește, să nu dea vorbele afară fără să gândească. Păi cine cântă ca Laura Lavric? Să își vadă nivelul ei. Păi eu numai pe o placă 27 de piese. Am hituri. Eu nu îi pronunț numele, pentru că nu merită să îi pronunț eu numele, pentru că eu am o carieră în spate de 20 de ani. Să se mai gândească când pronunță o vorbă. Ea deocamdată e în noapte față de noi.”, a transmis Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

