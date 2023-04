Laura Lavric și-a iertat sora, dar nu vrea să o mai vadă vreodată, după ce i-a distrus imaginea în public! Ecaterina a acuzat-o pe artistă că s-ar fi destrăbălat prin America

In articol:

În anul 2013 lumea showbiz-ului se confrunta cu un nou scandal de mari proporții, acela dintre Laura Lavric și sora acesteia. Artista era acuzată de către ruda sa de sânge cum că în perioada în care a cântat în America ar fi făcut tot felul de lucruri imorale pentru bani.

Laura Lavric iartă, dar nu uită: „ Am nevoie de liniște, să fie sănătoasă, cu treburile ei”

Acum, la 10 ani de la incident, interpreta de muzică populară a dezvăluit care este relația dintre ea și Ecaterina.

În tot această perioadă, artista și sora sa nu și-au vorbit deloc. Faptul că se apropie sărbătorile Pascale au îndemnat-o pe Laura Lavric să o ierte pe Ecaterina. Însă, vedeta nu își mai dorește să o vadă și să facă parte din viața ei, deoarece aceasta i-a distrus imaginea la acea vreme. Un lucru pe care cântăreața l-a mai dezvăluit a fost că aceasta nu a fost nici la înmormântarea mamei lor, dar și că ele nu au s-au înțeles niciodată. Interpreta de muzică populară consideră că sora ei nu mai există, pentru că cineva care împarte același sânge cu tine nu ar putea să îți facă vreodată un asemenea lucru.

„O iert că-i Paștele, dar nu o mai vreau în viața mea. Am nevoie de liniște, să fie sănătoasă, cu treburile ei, eu consider că nu am soră, pentru că o soră nu poate face așa ceva. Și-a cerut iertare, după ce m-a făcut de poveste la televizor, dar am întrerupt orice legătură. N-a fost nici la mama, la înmormântare, mi-a făcut fel de fel de probleme, e un om invidios, răutăcios. Nu ne-am înțeles bine niciodată, nici când eram mici. E și o vorbă: Vremea bună se cunoaște de dimineață”, a declarat vedeta, potrivit Playtech.

Sora artistei îi este datoare cu 10.000 de euro

Lunar, Laura Lavric primește în cont o sumă de bani din pensia surorii sale. Aceasta are să îi dea vedetei nici mai mult, dar nici mai puțin de 10.000 de euro. Acestă decizie a venit din partea instanței, după ce Ecaterina fost dată în judecată și a pierdut procesul. Artista a mărturisit că nu a făcut acest lucru din zgârcenie, ci mai de grabă din răzbunare față de cea cu care cândva a împărțit același sânge și copilărie.

„Atunci am dat-o în judecată, ca să mă apăr, am câștigat procesul, trebuie să-mi dea toți cei 10.000 de euro. I se oprește o sumă lunară din pensie, banii ăștia vin din pensia ei, în contul meu. Și doar un singur leu, dacă avea să-mi dea, i-l luam și pe ăla, dar nu de zgârcită, ci ca să mă răzbun pentru nenorocirea pe care mi-a făcut-o în viață. Alt dușman n-am avut, decât pe sora mea.”, a mai adăugat interpreta de muzică populară.

Laura Lavric [Sursa foto: Facebook]

