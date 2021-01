Scandal din cauza Andrei Gogan! Lucian Mîndruță nu a mai rezistat

In articol:

Mai exact, Lucian Mîndruță a fost acuzat, în urma unui val de hate fără precedent in online, că ar face jocurile Andrei Gogan și ar ajuta-o să devină și mai cunoscută decât este.

Citeste si:Soția lui Lucian Mîndruță și-a administrat vaccinul anti-covid! Cum se simte Ioana Mîndruță la o zi după imunizare

Lucian Mîndruță a decis, de curând, să o invite pe Andra Gogan la emisiunea

pe care o moderează, vloggerița de 21 de ani fiind, la ora actuală, unul dintre creatorii de content online cu milioane, la propriu, de urmăritori. Dar, spre surpriza lui Mîndruță, ideea de a vorbi cu Andra Gogan a fost una care s-a izbit de un val de ”hate” din partea celor care îl urmăresc, mulți considerând că tânăra nu este potrivită pentru a discuta, cu adevărat, despre fenomenele care au loc, în prezent, în lumea online-ului.

Andra Gogan, idolul unei generatii

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Citeste si:Connect-R, atac fără precedent la adresa lui Lucian Mîndruță: ”Să-ți fie rușine”

”N-am crezut că poate există atâta ura la adresa unei fete de 21 de ani. Care n-a omorât pe nimeni, doar face vizualizări multe cu tot felul de glume și amețeli pe TikTok. Am pus mai devreme un link la interviul cu ea de azi. Și mi-au sărit oamenii în cap. Că face content de doi bani, că a fost asistență la Acces Direct, că își sparge ouă în cap... Asta e însă categoria ușoară. Categoria grea e la întrebarea "dar cât ai luat să o promovezi?". Dați-mi voie să va spun că asta e de departe o întrebare care îți arată că nu înțelegi lumea. Andra Gogan are 7 milioane de useri pe tiktok . Proști, deștepți, copii sau adulți (cel mai probabil copii), sunt 7 milioane. Ce postează acolo face în medie 50k views. Are și cu 2 milioane pe video.

Citeste si:Lucian Mîndruță, noi declarații după operația de hernie de disc: „Am din nou două picioare perfect utilizabile”

Eu am 250k aici pe facebook. Cu o emisiune de TV probabil că sper să strâng undeva pe la 50k pe sfert de ora, dacă am noroc. Înțelegeți că jucăm în ligi diferite? Și că a ei, chiar dacă e formată din aia mici, e MAI MARE? Am încercat cu emisiunea aceea să sparg o bulă. Asta de facebook, politizată și încărcată zilele astea de tot felul controverse. Nimeni n-a avut chef să între pe link și să se uite. Toți (ok, cei mai mulți) au înjurat ÎNAINTE! Înainte măcar să știe despre ce am discutat cu ea. Am vrut să știu dacă face bani. Dacă are o politică de conținut. La cine se uită și pe cine imită. Cât investește în asta, și dacă e un business pe care are în plan să-l crească... Am vrut să știu cum funcționează o industrie din care unii trăiesc și fără să ceară voie statului. Și m-am ales cu miștouri, iar ea cu ouă aruncate în cap de oameni care confundă critică cu lipsa de empatie. Că dovadă că și oamenii inteligenți, activi, maturi și angajați sociali pot fi la fel de superficiali că aia care se uită zilnic la clipuri pe TikTok”, a spus Lucian Mîndruță după emisiune.

Andra Gogan, vedeta in online

Andra Gogan, un fenomen muzical

Andra Gogan cântă de la vârsta de 3 ani și a reușit, de-a lungul timpului, să ajungă în Cartea Recordurilor pentru „Cel mai lung concert live susținut de un copil” și „Cele mai multe CD-uri lansate de un copil”. Andra Gogan a fost pentru o scurtă perioadă de timp și asistentă la ”Acces Direct”, iar vocea ei a fost auzită și în filmele în care a dublat persoaje celebre din producțiile pentru copii.