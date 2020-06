In articol:

Scandalul dintre Olivia Steer și Andrei Ștefănescu ia amploare. După ce soția lui Andi Moisescu l-a acuzat pe artist că ar minți în legătură cu infectarea cu coronavirus, acesta din urmă ar fi luat o decizie drastică împotriva Oliviei. Andrei Ștefănescu vrea să o dea în judecată pe Olivia Steer pentru calomnie și defăimare, după declarațiile făcute la adresa lui.

Scandal în showbiz! Olivia Steer l-a acuzat pe Andrei Ștefănescu că minte în legătură cu infectarea cu COVID-19

În urmă cu mai multe zile, Andrei Ștefănescu ajungea în spital, după ce a aflat că este infectat cu COVID-19, virus pe care l-ar fi luat de la Marcel Pavel, primul artist depistat pozitiv cu nemilosul coronavirus. După ce a aflat de la DSP că testul lui a ieșit pozitiv, prezentatorul de televiziune a decis să meargă de unul singur la Matei Balș, acolo unde a fost internat.

„Joi dimineața mi s-a confirmat telefonic că am coronavirus. Am trezit-o pe soția mea, Antonia, mi-am pupat băiețelul, care dormea, a fost o despărțire foarte grea de familie, în jumătate de oră am ieșit pe ușă, nici nu știu ce am pus în bagaj”, a scris el.

Declarația în care Andrei a spus că și-a pupat băiatul înainte să plece de acasă, deși avea COVID-19, i-a făcut pe mulți să reacționeze și să își pună tot felul de întrebări cu privire la infectarea artistului. Printre cei care l-au atacat pe acesta s-a aflat și Olivia Steer, care l-a acuzat pe Ștefănescu de minciună. Aceasta a spus că boala lui este doar o regie a autorităților pentru a băga spaima în populație.

“Când nu-ți înveți bine rolul și nu ai nici timp de repetiții, că te cheamă ăstia pe scenă”, a scris Olivia Steer la momentul respectiv.

Scandal în showbiz! Olivia Steer, dată în judecată de Andrei Ștefănescu: „Cineva trebuie să îi pună stop doamnei”

Aflat pe patul de spital, Andrei Ștefănescu nu s-a putut abține și a răbufnit după ce a văzut mesajul Oliviei la adresa lui.

„Mi-a venit să plâng când am citit, efectiv am fost atât de dezamăgit și de trist. Eu o știu pe Olivia Steer, aveam altă părere despre ea. Nici acum nu îmi vine să cred ceea ce am citit. Am dormit cu copilul meu în pat, l-am pupat în toate zilele astea. Ce era să fac? În momentul în care am primit telefon și mi s-a zis că sunt pozitiv, să zic că hop, gata, nu mă mai atingeți, când eu cu oră înainte îl ținusem la piept? Cât să fii de câine și cât să fii de rău? L-am pupat, da, de unde era să știu că sunt bolnav?”, a spus Andrei Ștefănescu.

Acum, Andrei Ștefănescu este decis să o dea în judecată pe Olivia Steer.

„A fost sfătuit de toată lumea să ia măsuri. Cineva trebuie să îi pună stop doamnei Steer. Atunci când faci niște afirmații despre niște oameni trebuie să ți le asumi chiar și în fața legii. Andrei este un băiat simplu, sincer, care este extrem de speriat de ceea ce i se întâmplă și care nu își dorește decât să ajungă acasă, sănătos.

Oare cineva se gândește cum este să stai în fiecare clipă cu spaima în suflet că ai transmis și fiului tău de nici trei ani virusul ucigaș? Cum să îți permiți să bagi un om, pe care de altfel îl și cunoști, într-o asemenea mocirlă? Să o dea în judecată pentru calomnie și defăimare. Olivia să aducă în fața legii probe cum că totul este un scenariu, iar Andrei este perfect sănătos”, informează surse din apropierea artistului, pentru Playtech.