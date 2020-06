Soția lui Andrei Ștefănescu răspunde acuzațiilor date de Olivia Steer

In articol:

Antonia, soția lui Andrei Ștefănescu, a vorbit pentru prima dată de când soțul ei a fost inernat la Institutul „Matei Balș” din București. După ce soțul ei a fost criticat de Olivia Steer pentru că se preface că este infectat cu Covid-19, Antonia nu a mai putut să tacă.

Celebra Olivia Steer l-a acuzat pe Andrei Ștefănescu că se preface și a adus și „dovezi”: faptul că artistul și-a pupat fiul înainte să plece la spital.

Soția lui Andrei Ștefănescu, primele declarații după ce soțul ei a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Antonia a vorbit pe rețelele de socializare de ce soțul ei și-a pupat fiul înainte să plece la spital. Potrivit acesteia, acea apropiere nu a făcut nicio diferență, având în vedere că nu se știe de când a fost infectat.

„Vă lămuresc eu de ce și-a pupat copilul: fiindcă și înainte să primească telefonul că e pozitiv îl pupase. Și de dimineață îl pupase, și seara la culcare îl pupase, și de o sută de ori pe zi îl pupase, în fiecare zi.

Fiindcă, ce să vezi?! Locuiește în aceeași casă cu copilul și cu nevasta, nu a picat în clipa aia din Lună infectat, ca să transmită virusul, infectat era și înainte de telefon, și cu o zi înainte, și cine mai știe de când, chiar credeți că mai conta sau că era mai periculos după ce a aflat rezultatul? Era tot el, nu avea simptome nici înainte, nici după aflarea rezultatului.

Puțin creier și puțină logică, atât e necesar ca să nu bați câmplii laolaltă cu toți imbecilii de pe FB, doar puțin. Desigur, unde e cazul, că de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere”, au fost cuvintele Antoniei.

Andrei Ștefănescu o atacă dur pe Olivia Steer, după ce aceasta l-a acuzat că „joacă un rol”: „Cât de câine să fii încât să acuzi un om...”

Andrei Ștefănescu a răbufnit în direct la o emisiune tv, după ce Olivia Steer l-a acuzat că „joacă un rol” și că nu este bolnav de coronavirus. Artistul nu a mai suportat atacurile și a decis să reacționeze, punând-o la zid pe soția lui Andi Moisescu.

„Mi-a venit efectiv să plâng când am văzut. Eu o știu pe Olivia Steer. Aveam o părere despre ea. Ideea este că am rămas extrem de dezamăgit. Efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu.

Eu am dormit cu băiețelul meu în pat fiind bolnav, pentru că nu am știut, că așa este nenorcita asta de boală, asimptomatică la mine. Cum să acuzi un om de așa ceva? Cât de câine să fii și cât să fii de rău, încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare?”, a spus Andrei Ștefănescu la Antena 3. (Citeste si: Andrei Ștefănescu, confirmat cu coronavirus: ”Mi-am pupat băiețelul care dormea și am fugit la spital!”)