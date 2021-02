Scandal între Zanni și Elena Marin în Consiliu, la Survivor România 2021! S-au dat toate cărțile pe față: „Nu mă așteptam să fiu atât de sălbatic! Nu îmi place ea deloc, e o falsă”

In articol:

În tabăra Faimoșilor, după ce au pierdut jocul de imunitate în fața Războinicilor, un nou scandal a izbucnit. Elena Marin și Zanni de la Survivor România 2021 și-au arunca cuvinte grele. Ajunși în fața prezentatorului Daniel Pavel, reproșurile au continuat de ambele părți.

„Sunt un pic sensibilă pentru ca am avut o discutie foarte aprinsă inainte de consiliu. Sunt afectata, indurerata, ma simt pusa la zid, atat eu cat si familia mea si nu numai. Imi este greu, exact asa cum am zis. Nu m-am cerut acasa, numa cer acasa, dar asta nu inseaman ca nu ma afecteaza, ca nu imi este greu. Ma simt singura, nedreptatia si cred ca orice conflict si lucru pe care vrem sa il spunem ar trebui spus frumos, nu sa ne injuram de familie, de mama, de oameni care au trecut in nefiinta pentru ca nu e normal si nu e uman. Cu Zanni am avut discutia aprinsa.

Am fost la spital cand nu m-am simtit bine, nu stiu ce s-a intamplat pentru ca mi-a fost povestit de Georgiana. Au inceput sa dea in varsta mea, in parul meu alb, in faptul ca sunt cotoroanta si nici nu pot să reproduc lucrurile astea. Mă scuzati. Mi-au fost furată de mai multe ori mâncarea. Nu am spus de la inceput, cei care mi-au fost alaturi au spus ca am gresit ca nu am spus. Cand am fost mai vocala, unul dintre oamenii pe care i-am banuit au fost Zanni si a inceput un conflict. Sper ca acasa sa se fi vazut ca eu i-am spus că poate fi si el cel care a furat dar nu am certitutinea. Am vrut sa vorbesc sa vad daca cineva stie ceva. Nu puteam sa acuz fara sa stiu. El spune ca acest conflict a inceput pentru ca l-am acuzat pe el, lucru care nu este adevarat”, a spus Elena Marin, printre lacrimi.

Zanni, concurent în echipa Faimoșilor la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni o face praf pe Elena Marin, în Consiliu de nominalizare de la Survivor România 2021

„Nu imi sta in fire sa plang fara motiv, plangem cu motiv. O sa incerc sa am un discurs si sa raspund si in avans. La inceput am spus ca sunt salbatic si sa ma distrez, nu ma asteptam sa ajuns sa fiu atat de salbatic. E legea junglei. Dar nu o sa accept sa fiu mancat de niste persoane care au un chip mai digerabil decat al meu, au o atitudine mai convingatoare pentru ca eu am un stil mai controversat. Nu ram sută la suta constient in ce ma bag. Imi cer scuze pentru tot ce am spus si ce am facut in aceasta emisiune, imi cer scuze pentru reactiile pe care le voi avea. Stiu ca atitudinea mea nu este acceptata asa usor. Ma lupt cu oricine pana la disperare. Eu stiu clar, nu imi place de Elena deloc, o văd cea mai falsă. Mi-a spus ca o marginalizeaza toata lumea, i-am spus că eu nu o plac deloc.

După o discutie cu cineva a venit la mine convinsa ca eu i-am furat mancarea. Eram la foc, nu am mai dormit de nervi, și am simtit sa o jignesc si eu inapoi si m-am abtinut. S-a intamplat a doua oara sa i se fure portia, eu am facut un pas spre ea, am vorbit si ne-am impacat. Dupa o zi sau duoua i s-a furat iar ceva si eu eram putin mai departe si ea m-a tras pe mine de ureche in privire si atat a fost. Nu cred că aici este un loc in care sa fiu elegant. Am crezut ca nu o sa ma cert cu nimeni, nu exista menajare. Când m-a tras a doua oara pe mine de ureche mi s-a rupt filmul si asta sunt. Nu o sa o las pe Elena Marin sa imi spuna asa ceva si nici nu pot sa am o conversatie cu Elena Marin. A indraznit sa imi spuna „caministule”. Daca ma faci caminist, eu imi asum ca am stat la camin si iti demonstrez eu.

Cand ajung acasa o sa imi cer scuze, o sa fiu calm, toata lumea stie ca sunt foarte calm. Nu imi place de multi de aici, dar asta este. Nu a injurat-o nimeni cum spune ea. Morosanu m-a amenintat cu bataia, mi-au mai spus si altii. Femeile cauta sa deschida o usita de fiecare data sa se afirme. Caut si eu sa ma afirm, dar nu planga, eu pot sa ma afirm si cand tac”, a spus Zanni de la Survivor România 2021.