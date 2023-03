Scandal între Zanni și Sebastian Chitoșcă? Toți îi credeau buni prieteni, dar replicile din online i-au luat prin surprindere pe fani: „Nu ți-ar fi rușine mă? Chiar vrei să te bat?”

In articol:

Zanni se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, în timp ce Sebastian Chitoșcă este iubit de mulți români pentru cariera sa în fotbal, iar ambii tineri păreau că au legat o prietenie strânsă atunci când au fost concurenți în cadrul unui show care a avut loc în Republica Dominicană.

Mai mult decât atât, Zanni a ieșit învingător în cadrul competiției, iar Sebastian Chitoșcă a dezvăluit în nenumărate rânduri că se bucură pentru el și îi este alături. În plus, după finalul emisiunii, nu de puține ori, cei doi s-au afișat împreună.

Acum, însă, cei doi tineri și-au împărțit câteva cuvinte dure în mediul online, iar Zanni chiar l-a provocat pe Chitoșcă să se lupte în cușcă, într-o gală RXF.

„Dacă vreți să vedeți bătaie din aia ca pe trasee, dați tag la RXF, faceți să se întâmple meciul ăsta. Hai să intrăm la individuale, Chitoșcă, că prea te crezi...”, i-a transmis Zanni lui Sebastian Chitoșcă, în mediul online.

Bineînțeles, nici răspunsul lui Sebastian Chitoșcă nu a întârziat să apară, așa că i-a dat imediat replică amicului său: „Aici nu te mai pot ajuta să câștigi... cum facem? Te descurci? Nu ți-ar fi rușine mă? Chiar vrei să te bat pe bune? Nu în RXF te bat pe bune dacă ți-o cauți cu mine...” , a fost răspunsul lui Sebastian Chitoșcă pentru Zanni.

De precizat este că, cei doi nu tineri nu au făcut declarații concrete despre acest aspect, motiv pentru care fanii nu știu dacă replicile din online dintre aceștia au fost doar în spirit de glumă sau chiar plănuiesc să aibă o bătălie în cușcă, însă cel mai probabil, Zanni și Chitoșcă își vor ține admiratorii la curent și le vor oferi mai multe detalii.

Sebastian Chitoșcă și-a refăcut viața, după divorțul de fosta soție, Alexandra

Deși mulți dintre fanii lui Sebastian Chitoșcă se așteptau ca împăcarea între el și fosta lui soție, Alexandra, să se producă mai devreme sau mai târziu, ei bine, acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar în prezent, fostul fotbalist radiază de fericire, căci și-a refăcut viața alături de o altă femeie și a făcut chiar și o serie de declarații despre noua relație.

„Abia aștept să mă recăsătoresc. Da, am o nouă relație. Este o relație stabilă, serioasă. Clar e ceva foarte serios. A trecut ceva timp de la despărțirea de fosta mea soție, iar timpul le-a rezolvat pe toate. Am decis că a sosit timpul să dau o nouă întorsătură destinului meu. Chiar dacă acum nu mai cred în veșnicie legat de iubire, am încredere că această relație merge spre ceva bun, pentru că simt că e o poveste serioasă. Ce pot să spun? Vreau și trei copii! (n.r.: râde)”, a mărturisit Sebi Chitoșcă.