Sebastian Chitoșcă s-a afișat cu noua iubită și a vorbit despre căsătorie! Ce a făcut Alexandra, fosta lui soție, a fost total neașteptat: „A avut permisiunea”

Sebastian Chitoșcă este în al nouălea cer, asta pentru că s-a îndrăgostit din nou, iar în viața lui a apărut o nouă femeie, asta după ce a divorțat de fosta sa soție, Alexandra. Fostul fotbalist a fost mai sincer ca niciodată și și-a deschis sufletul în fața fanilor, făcând o serie de declarații despre actuala parteneră de viață, fără a dezvălui însă numele acesteia.

Totodată, Sebi a mai spus că este pregătit să se căsătorească din nou și își dorește foarte mult să devină tătic. Mândru nevoie mare, sportivul a postat chiar și două fotografii cu iubita lui, iar secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt de către internauți, asta pentru că mulți se așteptau ca Sebastian să se împace cu fosta soție, Alexandra, fiind induși în eroare de faptul că tânăra încă are numele de Chitoșcă pe rețeaua de socializare.

„Este evident că nu m-am împăcat cu fosta soție. Suntem divorțați și e un capitol al trecutului. După divorț, a avut permisiunea de a purta numele Chitoșcă. Asta e tot”, a declarat Sebastian pentru Fanatik.

Sebastian Chitoșcă vrea să se recăsătorească

Deși a trecut printr-un divorț, Sebastian Chitoșcă nu spune nu unei căsătorii, dorindu-și să-și oficializeze relația cu noua parteneră de viață, lucru dezvăluit chiar de el.

Cât despre noua relație, fostul fotbalist spune că este una serioasă și simte că timpul le-a rezolvat pe toate, conform declarațiilor sale. Mai mult decât atât, Sebastian susține că își dorește să devină și tătic și vrea să aibă 3 copii.

„Abia aștept să mă recăsătoresc. Da, am o nouă relație. Este o relație stabilă, serioasă. Clar e ceva foarte serios. A trecut ceva timp de la despărțirea de fosta mea soție, iar timpul le-a rezolvat pe toate. Am decis că a sosit timpul să dau o nouă întorsătură destinului meu. Chiar dacă acum nu mai cred în veșnicie legat de iubire, am încredere că această relație merge spre ceva bun, pentru că simt că e o poveste serioasă. Ce pot să spun? Vreau și trei copii! (n.r.: râde)”, a mărturisit Sebi Chitoșcă.

Întrebat dacă și-ar dori ca moștenitorii lui să-i urmeze pasiunea pentru fotbal, Sebastian Chitoșcă a spus: „ Până să devină fotbaliști, mi-ar plăcea să îi pot forma ca oameni”.

Totodată, sportivul a mai precizat că iubita lui nu este cunoscută în showbiz-ul românesc și nu și-a propus niciodată să aibă o relație cu o femeie celebră, căci cea mai importantă este înțelegerea în cuplu. De asemenea, Sebastian a mai spus că activitatea sa din online a scăzut, asta pentru că are alte planuri de viitor acum și alte preocupări, precum să-și formeze o familie.

„Niciodată nu o să cochetez, nu o să urmăresc să am relație cu vreo persoană cunoscută, care să fie în showbiz. Mie îmi plac oamenii simpli. Important e să ne înțelegem.(...) Activitatea mea în online a scăzut grav. Mai am, într-adevăr, acel canal de YouTube. Direcția în viața mea e alta acum, e spre a-mi forma o familie. Vreau un job stabil, vreau să construiesc ceva frumos pentru mine. Nu vreau să cer tap-tap pe TikTok”, a mai spus Sebastian, pentru aceeași sursă.

