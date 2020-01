Claudia Pătrășcanu a anunțat anul trecut, la jumătatea lunii august, că ea și soțul ei, Gabi Bădălău, nu mai formează un cuplu. Atunci, artista a publicat un mesaj pe pagina ei de Facebook în care spunea că a fost supusă multor umilințe de-a lungul căsniciei și că a fost înșelastă de mai multe ori de bărbatul căruia i-a dăruit doi copii.

La cinci luni după anunțul despărțirii, Claudia Pătrășcanu a decis să vorbească din nou despre relația pe care a avut-o cu Gabi Bădălău. În plin divorț, a povestit despre cum s-a schimbat soțul ei atunci când în viața lui a apărut o altă femeie.

"Piesa s-a lansat și a apărut după o furtună. Așa a apărut și piesa. Tată de duminică este un vers gândit de Răzvan. Sunt mulți tati care sunt plecați de acasă, în străinătate, sunt multe familii divorțate.

La mine în piesă, el a hotărât, am discutat, el nu a vrut să ia în serios ce am discutat și s-a ajuns aici. Important este că am trecut peste. Să reușim să dăm mână și să mergem înainte de dragul copiilor. Eu n-am vrut niciodată să renunț la muzică, însă am făcut-o de dragul familiei. Mi-am văzut de copii timp de 5 ani.

După ce s-a născut al doilea copil, lucrurile s-au răcit. Erau doi copii, atenția mea era mai mult îndreptată către ei. Eu nu i-am acordat atenția maximă soțului, însă nu consider că acesta este un motiv să-ți neglijezi familia, soția. Nu este un motiv ca soțul să-și neglijeze familia. Sunt șase luni de când m-am despărțit de tatăl copilului și încep să realizez niște lucruri.

Și în timpul relației tot primeam mesaje de la oameni, când era văzut. L-am tot întrebat ce se întâmplă. Cu un an în urmă am decis să ne despărțim. Atunci când am aflat că ar fi cu cineva, am încercat să discutăm. Mi-a confirmat mereu că nu vrea să ne despărțim, că mă iubește, că nu vrea să-și piardă familia. Asta am auzit mereu. Există dorința de împăcare. Da, aud și acum asta. Acum vreau să fac lucrurile în așa fel încât să-și fie și mie bine.", a declarat Claudia Pătrășcanu la TeoShow.

"Eu pe tatăl copilului meu l-am luat din dragoste. L-am iubit enorm. Nu vreau să se înțeleagă altceva. Noi am dus o viață normală. El nu avea nimic când noi ne-am întâlnit. El a stat la mine acasă, părinții lui aveau bani, nu el. Eu l-am iertat. Aș vrea să-i mulțumesc lui Gabi pentru tot ce mi-a făcut, ce mi-a făcut rău, pentru că mi-a făcut rău. Dar îi mulțumesc acum pentru că m-am trezit. Acum nu vreau să ne împăcăm. Nu-mi spune inima asta. Acum îmi doresc să ne întelegem, să fim prieteni. Să ne înțelegem bine.", a mai spus Claudia.

"În 2020 vă împăcați, simt eu asta. Nici nu apucați să divorțați", a spus Bursucu.

"Dacă ne împăcăm, aici venim prima dată", a mai spus Claudia la TeoShow.