Mihaela Rădulescu și Viviana

Sărutul dintre Viviana și George Burcea a stârnit multe reacții. Fosta asistentă de televiziune a fost criticată de către Mihaela Rădulescu, la puțin timp după ce cunoscuta vedetă a văzut imaginile cu cei doi. De față cu toată lumea, prezentatoarea de la Ferma a spus lucrurilor pe nume!

Mihaela Rădulescu, scandal cu Viviana

Mihaela Rădulescu a răbufnit! Vedeta de televiziune a avut o reacție destul de acidă la adresa Vivianei, chiar dacă motivul se pare că nu a fost legat de sărutul dintre concurentă și George Burcea. Diva de Monaco a fost foarte indignată de faptul că asistenta de televiziune nu s-a trezit la timp, iar Bogdan i-a făcut toată treaba.

„Stați să vă adun la masă pe toți. Cu ce v-ați ocupat dimineața, ce ați făcut?” i-a întrebat pe concurenți Mihaela Rădulescu.

„Așa mi-e rău în fiecare lună, dar am luat pastile și sunt ok. Nu știu cât am dormit, dar am dormit pentru că îmi era rău și nu mai puteam. Eu am niște dureri insuportabile și cu toate acestea eu m-am străduit să muncesc astăzi, să fac lucruri. Îmi venea să intru în pământ și să plâng”, a spus și Viviana Sposub.

Mihaela Rădulescu

Atunci, Mihaela Rădulescu i-a spus Vivianei faptul că nu trebuie să folosească alintăturile pe post de scuză, dar și faptul că nu mai vrea să o audă pe tânără că se plânge.

„În celelalte situații, aș vrea ca și noi, femeile, să facem ce trebuie și în zilele alea din lună. Dacă știm că ne e rău, nu avem ce să căutăm aici. Cred că trebuie să faci un efort și să nu folosești alintătura pe post de scuză. De azi înainte nu vreau să te mai aud că te plângi. Dacă ne spuneai de la început că ai problema asta, îți spuneam că nu ai ce să cauți aici” a continuat Mihaela Rădulescu, în timp ce Viviana Sposub plângea.