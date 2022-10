In articol:

Scandal pe Cluj Arena! Dan Petrescu a vrut să fie oprit meciul: „Nu înțeleg de ce arbitrul nu a oprit meciul”. Vezi ce s-a întâmplat, dar și ce l-a revoltat pe antrenorul campioanei României!

CFR Cluj a câștigat meciul împotriva U Cluj cu 2-1

După o așteptare de șapte ani, CFR Cluj și U Cluj au avut parte de un nou derby în Liga 1. Astfel, CFR și-a învins rivala din oraș, U Cluj, cu 2-1, într-un meci care a contat pentru runda a 15-a din SuperLiga, scrie playsport.ro. În acest fel, pentru Dan Petrescu a fost al 11-lea duel fără eșec în fața lui Eugen Neagoe.

Totodată, victoria obținută de CRF Cluj aduce campioana mai aproape de Rapid. Mai exact, CFR Cluj se apropie la doar un punct de ocupanta locului 2, Rapid:

„A fost un meci de luptă, cred că toată lumea se aștepta la asta. Așa sunt derby-urile, se joacă mai puțin fotbal și este mai multă luptă. Am vorbit cu colegii și le-am spus cât de mult înseamnă pentru suporterii noștri o victorie aici. Ne bucurăm că le-am adus satisfacție, au fost în număr mare. Noi am venit clar cu obiectivul să câștigăm cele trei puncte.

De fiecare dată când vin aici nu sunt primit cu brațele deschise, dar mă bucur că fac parte din istoria CFR-ului. E o victorie pentru suporterii noștri. În această seară ne-am gândit să jucăm pentru ei și asta am făcut.”, a declarat mijlocașul Ciprian Ioan Deac după ce a obținut victoria împreună cu echipa sa.

Scandal pe Cluj Arena: „Nu înțeleg de ce arbitrul nu a oprit meciul” [Sursa foto: Facebook Dan Petrescu]

Scandal pe Cluj Arena- Dan Petrescu a izbucnit după ce a fost jignit de suporteri

Dan Petrescu nu s-a putut bucura pe deplin de victoria obținută de echipa sa, CFR Cluj, întrucât la finalul derby-ului nu a mai suportat și a răbufnit. Se pare că antrenorul ar fi fost jignit și înjurat de suporterii echipei U Cluj pe întreaga durată a meciului. Însă, chiar și așa, antrenorul de la CFR s-a declarat mulțumit de rezultat: „Sunt mulțumit de rezultat, dar jocul a suferit azi. Derby-urile nu se joacă, se câștigă. Aș fi vrut să avem centrări mai bune, nu prea am avut. Am suferit foarte mult pe final, se vede mâna antrenorului de la U Cluj. Adversarul a stat sus, agresiv. Nu am văzut nicio fază de penalty, n-am cum să mă exprim acum. N-aș vrea să greșesc.”, a declarat Dan Petrescu pentru o televiziune, notează gsp.ro.

În ceea ce privește scandalul iscat de fanii echipei adverse, Dan Petrescu consideră că arbitrul ar fi trebuit să oprească meciul, așa cum se întâmplă și în cazurile de rasism, fiind înjurat atât el, cât și familia sa: „Eu să mă cert cu ei? Unde m-ați văzut pe mine? Publicul e liber să facă ce vrea. E România, nu? Doar aici pot fi înjurate toate legendele, ne fac praf! Asta este România, mergem înainte. Să nu credeți că mai există stadioane în lume unde se înjură de nevastă, de familie. Arbitrul trebuia să oprească meciul, exact cum se întâmplă și în cazurile de rasism.”, au fost cuvintele antrenorului CFR Cluj, scrie aceeași sursă citată.

