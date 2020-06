In articol:

âE adevărat, problemele care au enervat-o cumplit pe Brigitte Pastramă nu țin de comportamentul lui Florin Pastramă, ci de ceea ce i s-a întâmplat acestuia.

Citeste si: Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Pastramă, declarații ȘOC despre iubita sa: ”Am ajuns la spital cu gânduri nasoale”

Citeste si: Lovitură de teatru! Brigitte a fost agresată și umilită de propriul fiu, dar ce relație are cu fata ei de când s-a măritat cu Florin Pastramă?! ”Nu l-a vrut”

Citeste si: VIDEO| Brigitte Pastramă, în război cu fiul. Mărturiile șocante ale tânărului: ”Am dormit și pe bancă în parc, și la metrou”

Într-un video care a ajuns la reporterii WOWbiz.ro, în baia casei celor doi se desfășura o adevărată dramă. Florin Pastramă, așezat pe capacul toaletei, cu o privire care seamănă uluitor de mult cu cea a unui labrador certat de stăpân, o asculta, fără să scoată niciun sunet, pe soția lui, Brigitte, care, supărată nevoie mare, vitupera fără oprire. ”Deci, e o prostie ce i-a făcut în păr. Eu așa voiam să îl tundă (se vede mâna lui Brigitte gesticulând larg, probabil într-un anume mod, un cod secret al stiliștilor, n. red.). Nu e ok! Uite, partea asta e mai scurtă și asta e mai lungă. Nu pot să îi fac nimic! Mi l-a tuns parcă e Ceaușescu. Deci nu trebuia să îl tundă dintr-o parte, eu voiam peste cap! Nu am ce să îi fac cu freza asta”, a spus, sfârșită de stres, oboseală și supărare că soțul i-a fost, efectiv, distrus, iar marea lui mândrie, podoaba capilară, nu este perfectă.... Probleme serioase...

Contactat de WOWbiz.ro, stilistul Daniel Ilie, cel care l-a ”aranjat” pe Florin Pastramă, transformat conform lui Brigitte Pastramă în Samson cel biblic, cel al cărui puteri stăteau în păr, ne-a oferit câteva replici la adresa reclamațiilor făcute de vedetă. ”Florin Pastramă a fost de 3 ori la noi la studio, a fost de fiecare dată perfect mulțumit. Și acum, atunci când a plecat, era la fel, chiar era încântat, se uita în oglindă și zicea că arată perfect. Doar că, am primit acest video, am rămas interzis de ce am văzut acolo, mai ales că, repet, Florin Pastramă, la plecare, era foarte mulțumit. Am vrut să vorbesc cu el, dar nu mi-a răspuns, să îl întreb ce s-a întâmplat brusc. Apoi mi-am dat seama că, de fapt, Brigitte nu putea să îi facă freza, pentru că voia să i-o facă pe spate, și nu pe o parte, așa cum o are el tot timpul... Și, probabil, acum Brigitte se crede și specialistă, mai ales că are experiență de tuns în baie.... Să fim serioși, mi se pare inacceptabil să mă jignești, așa cum a făcut-o ea, să te crezi specialist în tot și toate și să îți dai cu părerea când chiar nu te pricepi.. Ceea ce mă miră însă este că, în video se vede clar, asta e mare ei preocupare. Adică, nu are nicio altă problemă? Ală nu e dezastru, dezastru e în viața ei! Că văd că fiul ei stă pe străzi, are probleme serioase copilul, abia are 2 lei în buzunar și încearcă să trăiască, iar tu, ca mamă, ești disperată din cauză că nu poți să faci o freză, în baie, bărbatului... De fapt, cred eu, și interpretând și atitudinea lui Florin Pastramă, ea avea chef să se descarce pe cineva și m-a găsit pe mine”, ne-a spus, în exclusivitate, stilistul.

Brigitte Pastramă, zile de coșmar cu fiul ei! A ajuns și la spital

Relațiile dintre Brigitte Pastramă și fiul ei, Robert Sfăt, au devenit mult mai complicate. Dacă initial scandalul a ajuns la poliție, după ce luni dimineață Brigitte Pastramă și-a acuzat fiul că a bătut-o și că i-a devastat casa, acum ar putea să se ajunga la dosare penale. Acuzații sunt de ambele părți: Brigitte Pastramă susține că fiul său este violent și că sub influența drogurilor ar fi bătut-o și i-a furat mașina, Robert Sfăt spune că mama lui i-a furat averea moștenită de la tatăl său mort, Octavian Sfăt.

"Mi-a fost vandalizată casa de niște indivizi pe care nu îi cunosc și pe care i-am găsit în casă și una dintre mașini mi-a fost furată", a explicat Brigitte Pastramă. A doua zi, chiar atunci când îi dedica fiului ei versuri emoționante despre sufletul de mamă, Brigitte Pastramă a ajuns, de urgență, la spital, pe perfuzii.