Scandal uriaș între Alexandru Bobicioiu si concurenții Puterea dragostei sezonul 3! Cristian Comănici a declanșat războiul

Alexandru Bobicoiu este în scandal cu toți concurenții Puterea dragostei sezonul 3.

Războiul între Alexandru Bobicioiu și concurenții Puterea Dragostei sezonul 3 a pornit după ce fostul concurent i-a jignit într-un filmuleț pe Tik Tok.

Primul care a reacționat a fost Cristian Comănici ”L-am văzut pe Alexandru Bobicioiu, aveam o părere bună despre el. Am văzut că-și dă cu părerea despre concurenții din sezonul 3. Am urmărit foști concurenți care au călcat prin emisiunea asta, de la Bogdan Mocanu, Jador, Bianca, Andreea Pirui, Berna, care au făcut apoi ceva frumos cu viața lor, au evoluat. Ce am văzut la tine, mi s-a părut că ai stagnat! Nu ai făcut absolut nimic după emisiune, nu mai știe nimeni nimic despre tine, iar prin ceea ce faci acum, jignindu-ne pe noi, vrei să fii din nou în centrul atenției. Acum ceva timp pe Instagram spuneai că nu vrei să-ți dai cu părerea despre concurenții din sezonul 3 pentru că nu îi cunoști. Acum ce-ai făcut? Ai dat-o cu mucii în fasole spunând că noi suntem noi nebuni? Puteai să spui că nu-ți place de unul sau de altul, dar nu poți să generalizezi”, i-a transmis Cristian Comănici lui Alexandru Bobicioiu .

Cristian comanici a fost primul care a ripostat la jignirile lui Bobicioiu

Apoi, pe rând Alexandru Morosanu, Rareș, l-au criticat pe Bobicioiu, după ce fanii Puterea Dragostei le-au trimis filmulețul făcut de acesta în care îi jignește.

”Până la urmă, nu cred că trebuie să vorbim de Bobicioiu”, a spus Rareș.

Alexandru Bobicioiu a făcut cuplu la Puterea Dragostei cu Bianca Comănici

Alexandru Bobicioiu a fost concurent în primul sezon Puterea dragostei. A făcut pentru o scurtă perioadă un cuplu cu Bianca Comănici, însă după ieșirea lui din casă, cei doi

s-au certat. De atunci,. Până de curând, când au fost împreună într-un live pe pagina de Facebook WOWbiz.ro și au recunscut că s-au împăcat.