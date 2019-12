Andreea Oprică și Ella s-au certat la cuțite după ce a fost difuzat filmulețul în care bruneta îi dădea sfaturi Denisei. Blondina plângea din cauza lui Iancu, iar fosta iubită a lui Jador a încercat să o consoleze spunându-i că și ea s-a aflat într-o situație asemănătoare.

Andreea Oprică: Tocmai Ella și-a găsit să o consoleze și ea face altceva cu Iancu.

Ella: După ce a fost discuția cu Iancu, eu nu am mai vorbit.

Andreea Pirui: Și eu dacă aș fi trecut pe acolo, aș fi compătimit-o.



Și între Andreea Oprică și Andreea Pirui a izbucnit un scandal monstru.

Andreea Oprică: Eu cred că fata asta vrea să mă provoace. Eu vreau să te anunț că de azi nu mai exiști pentru mine.

Ella: Eu am trecut pe acolo și am simțit să-i dau sfaturile respective. Eu încă sufăr după Jador, am vrut să discutăm la Londra, tot nu am discutat. Am ajuns în momenmtul în care nu mai știam ce să cred. El m-a chemat acasă, plângeam. De câte ori am spus că nu îmi mai trebuie, nu-l mai vreau...

Andreea Oprică: Și ce cauți mereu unde sunt băieții?

Citeste si: Andreea Tonciu a adoptat un look inedit: „Îmi doream de mult timp, însă nu am găsit niciunde în țară”

Scandalul între fetele de la Puterea Dragostei a luat amploare

Între Ella și Andreea Oprică a izbucnit un scandal, după ce bruneta a fost acuzată de falsitate. „Nu mi se pare normal să stau în mașină să stau să te aștept pe tine să stai să te alinți cu băieții. Stai în pauze și vorbește cu ei.

Ella: Sunt șapte băieți aici, sunt om, sunt fată. Jador nu vrea nicio fată sfântă.

Andreea Oprică: Jador de asta nu te ia, a văzut cine ești.

Ella: Când sunt într-o relație, sunt dedicată. Când nu sunt într-o relație, sunt așa.