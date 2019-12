Andreea Tonciu este hotărâtă să fie în topul preferințelor telespectatorilo în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities”, Frumoasa brunetă și-a achiziționat din străinătate o coadă de un metru pentru a ajunge la look-ul dorit.

, a scris Andreea Tonciu în mediul online.

Andreea Tonciu abia aștepată să apară la „Bravo, ai stil! Celebrities”

„Dragii mei, sunt foarte bucuroasa sa va anunt ca voi face parte din proiectul "Bravo, ai stil! Celebrities"! Pe langa rolul de mama si de sotie, a venit momentul sa imi pun in valoare si stilul vestimentar. În această competiţie voi merge până în pânzele albe. Nu mă voi lăsa învinsă de nimic şi de nimeni! Sunt concurenta @bravoaistil si va astept sa fiti alaturi de mine! Va pup si va iubesc! @bravoaistil”, a scris Andreea Tonciu pe pagina ei de Instagram.

Show-ul de moda care va fi difuzat, in curand, la Kanal D. Cele noua aspirante la marele titlu, cu o experienta remarcabila atat in showbiz, cat si pe retele sociale, adevarati trendsetteri in materie de moda, sunt pregatite de show.

Reamintim, in ordinea anuntarii acestora, lista completa concurentelor care vor participa in emisiunea “Bravo, ai stil! Celebrities”: Raluca Tanase, componenta a trupei “Bambi”, Calina Dumitrescu, fotomodel, Maria Ilioiu, actrita si antreprenor, Gina Chirila, fotomodel, Bianca Rus, cantareata, Theo Rose, cantareata, Bianca Giurcanu, insotitor de zbor si influencer, Andreea Tonciu, asistenta TV, Deea Codrea, blogger.Echipa este completa, mai este doar foarte putin timp pana cand telespectatorii le pot cunoaste veleitatile stilistice ale celor noua concurente inscrise in competitia “Bravo, ai stil! Celebrities”.