Scandal uriaș la Cluj! Neagoe s-a supărat rău pe Dică! I-a bătut obrazul și l-a ”urecheat” în direct! ”Să respecte”

Scandal uriaș la Cluj! Supărare mare după meciul din prima etapă a returului din Superliga dintre U Cluj și FCSB, încheiat cu scorul de 2-1 pentru ”șepcile roșii”. Enervat pe rezultat, dar și pe jocul echipei sale, Nicolae Dică (42 de ani) a plecat spre vestiare fără a mai da mâna, așa cum e și firesc într-o competiție sportivă, cu omologul său de la Cluj, Eugen Neagoe (55 de ani).

Eugen Neagoe l-a taxat dur pe Dică, iar la interviul dat la scurt timp de la ”incident”, a ținut să îl ”urecheze” public pe mai tânărul său coleg, catalogând gestul acestuia ca fiind unul inadmisibil pe un teren de fotbal. Mai mult, înainte de a ajunge în fața reporterilor, tehnicianul de la U Cluj a dus de două ori degetul la obraz și i-a transmis lui Viorel Tănase, antrenorul secund de la FCSB, că atitudinea lui Dică este foarte urâtă.

Scandal uriaș la Cluj! Neagoe s-a luat de Dică! ”Antrenorul FCSB-ului a plecat de pe bancă fără să salute”

Scandal uriaș la Cluj! ” Aţi auzit discuţiile. Cred că frumos este ca antrenorii să se respecte, iar după jocuri, şi dacă pierzi, trebuie să saluţi adversarul. Eu şi când am pierdut cu CFR, puteţi să-l întrebaţi şi pe Dan Petrescu, am mers, am dat mâna cu el. Așa este la fotbal.

La Farul, puteţi să-l întrebaţi pe Gică, pe Hagi, am făcut un joc mai modest, am mers şi am dat mâna cu Hagi.

În această seară, antrenorul FCSB-ului a plecat de pe bancă fără să salute. Sincer, cred că... OK înțeleg, suntem supărați, dar la urma urmei înainte să fim antrenori cred că ar trebui să fim oameni. Ei, colegii mei, au tot respectul meu, aşa este normal”, a declarat, extrem de iritat, Eugen Neagoe la Digi Sport

Scandal uriaș la Cluj! Neagoe s-a supărat rău pe Dică. "Mi s-a mai întâmplat... Mi-a întors spatele, urât!"

Scandal uriaș la Cluj! Neagoe s-a supărat rău pe Dică și a adus în actualitate un alt moment asemănător, de data aceasta cu fostul antrenor al Craiovei, italianul Mangia.

”Este a doua oară când mi se întâmplă asta, când un antrenor pleacă de pe bancă, întoarce spatele şi nu salută pe nimeni. S-a mai întâmplat o dată, cu acel băiat care a antrenat Craiova, care ştiţi foarte bine ce probleme are acum (n.r. este implicat într-un scandal de natură sexuală la echipele pe care le-a antrenat), e vorba de Mangia. Am câştigat un meci la Sf. Gheorghe cu Craiova şi tot aşa, s-a întors cu spatele şi a plecat. Urât!”, a mai spus Eugen Neagoe, la finalul meciului, pentru sursa menționată.

Scandal uriaș la Cluj! Dică și-a dat demisia, Ilie Poenaru e acum în cărți să o preia pe FCB

Scandal uriaș la Cluj! După problemele cu Neagoe, se pare că Nicolae Dică a renunțat să mai o antreneze pe FCSB, iar una dintre variante era Ilie Poenaru. Fostul antrenor de la UTA nu a devenit peste noapte unul dintre preferații lui Becali. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a mai negociat cu patrul lui FCSB şi în perioada în care o antrena pe Academica Clinceni. Alături de ilfoveni, Poenaru a mers în play-off-ul Ligii 1, ceea ce i-a atras atenţia lui Becali.

"A fost o discuţie telefonică cu dânsul. Cred că în acel moment încă eram sub contract cu Clinceni, bineînţeles că dânsul nu a putut să stea după mine, era o alegere pe care trebuia să o facă foarte repede", a mai spus Ilie Poenaru la Orange Sport.

Ilie Poenaru a debutat în SuperLiga ca antrenor în 2018, la Academica Clinceni şi a rămas alături de ilfoveni până în septembrie 2021. Imediat după a preluat-o pe Gaz Metan Mediaş, de unde a plecat în februarie 2022. La UTA a fost instalat în luna mai a acestui an şi şi-a dat demisia marţi, 1 noiembrie.

